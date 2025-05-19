Μητσοτάκης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία»
clock 12:08 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

«Τιμούμε και εφέτος τη μνήμη χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους, εξοντώθηκαν και βασανίστηκαν».

Με αυτά τα λόγια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην 106η επέτειο από τη Γενοκτονία των Ποντίων, τονίζοντας πως αποτελεί μέχρι και σήμερα «μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Τιμούμε και εφέτος τη μνήμη χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους, εξοντώθηκαν και βασανίστηκαν.

Πρόκειται για μία μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, που παραβιάζει τον πυρήνα κάθε αξίας ανθρωπισμού. Αποτελεί χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, χωρίς να λησμονούμε το παρελθόν.

Οι Πόντιοι χτυπήθηκαν, όμως δεν ηττήθηκαν. Κράτησαν την παράδοση και τη γλώσσα τους, χτίζοντας με υπερηφάνεια και εργατικότητα ξανά τη ζωή τους στην πατρίδα μας. Εμπλουτίζουν, έτσι, την κοινωνία μας και την ελληνική ταυτότητα εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Η κληρονομιά τους ζει, πια, σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε νέα γενιά που φέρει το βάρος και την αξιοπρέπεια της ποντιακής καταγωγής. Είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Στο πλευρό της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης».

