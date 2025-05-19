Ηράκλειο: Θεαματική αύξηση στις αφίξεις στο "Νίκος Καζαντζάκης"

Άνοδο 14% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το α΄ τετράμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 22% σε σχέση με πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, εξυπηρέτησε τον Απρίλιο 595.306 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 22,2% σε σχέση με πέρυσι, όποτε είχαν εξυπηρετηθεί για τον ίδιο μήνα 487.303 επιβάτες.

Άνοδο 9,2% στην επιβατική κίνηση και 6,5% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 9,2% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το α΄ τετράμηνο του έτους 2025 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 έφτασε τα 13.804.391, έναντι 12.645.721 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το α΄ τετράμηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 116.707 πτήσεις, έναντι 109.603 πτήσεων το α΄ τετράμηνο του 2024.

