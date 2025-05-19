Κρήτη: ΙΧ έπεσε από γέφυρα και κατέληξε σε γκρεμό - Σώος ο οδηγός (εικόνα)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις προηγούμενες στο Ρέθυμνο, όταν ένα ΙΧ έπεσε από γέφυρα στον Αδελιανό Κάμπο με συνέπεια να βρεθεί σε γκρεμό.

Ωστόσο και σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από αυτοκίνητο και μάλιστα σώος, αφού δεν χρειάστηκε καν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

(Φωτογραφία από το daynight)

(*** Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι από το αρχείο)

