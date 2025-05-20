Νίκος Αντωνακάκης: Τα υπερέσοδα στην κοινωνία

Η επίσημη ανακοίνωση των στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2025 επιβεβαιώνει πανηγυρικά μία ευοίωνη πρόβλεψη.

Ότι η κυβέρνηση θα έχει φέτος υπέρ-έσοδα που αναμένεται, μάλιστα να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ήδη υπερεπταπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων – 4,5δισ€ έναντι 616εκατ€ - και η υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα αγγίζει ήδη τα 1,75δισ€.

Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί ότι, το υπέρ-πλεόνασμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και όχι στην αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή χωρίς ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου.

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, ας πάρουμε για παράδειγμα δύο χρονιές. Το 2007 και το 2024.

Τα φορολογικά εσοδα το 2007 ήταν 49 δις ευρώ, με το ΑΕΠ την ίδια χρονιά να διαμορφώνεται στα 228 δις ευρώ. Αντίστοιχα, το 2024, τα φορολογικά έσοδα εκτινάχθηκαν περίπου στα 70 δις ευρώ με το ΑΕΠ να ανεβαίνει στα 237 δις ευρώ.

Όμως παρόλο που το ΑΕΠ του 2024 σε απόλυτους αριθμούς φαίνεται μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2007, σε πραγματικές τιμές είναι περίπου 36 δις λιγότερα, λόγω πληθωρισμού.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τώρα, έχοντας χαμηλότερο πραγματικό ΑΕΠ (με μικρότερη παραγωγή) σε σχέση με το 2007, εισπράτουμε δεκάδες δισεκατομμύρια περισσότερα φορολογικά εσοδα κάθε χρόνο.

Η δε διαφορά των φορολογικών εσοδων μεταξύ των ετών 2007 και 2024 κατά 21 (70-49) δις ευρώ, φανερώνει μια τεράστια αύξηση της φορολογίας, της τάξης του 42%, χωρίς άνοδο αλλά αντίθετα με μείωση του ΑΕΠ, όπως φαίνεται παραπάνω.

Τα ταμεία του Κράτους ευημερούν, αλλά οι φόροι έχουν στραγγαλίσει τους πολίτες, ο πληθωρισμός δεν κάμπτεται και το ΑΕΠ είναι καθηλωμένο.

Για να μη μένουν αμφιβολίες, δε, η διαχρονική εξέλιξη της φορολογίας, αφότου έγινε κυβέρνηση το 2019 η Ν.Δ., επιβεβαιώνει - με εξαίρεση μια μικρή κάμψη τη διετία της πανδημίας - την ανοδική τροχιά της αύξησης των φορολογικών εσόδων, με το ΑΕΠ μονίμως καθηλωμένο.

Και… συνεχίζοντας την παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ, η φοροαφαίμαξη κλιμακώθηκε σταδιακά στα 55,2 δις ευρώ το 2022 και στα 61,6 δις το 2023, πριν κάνει το περσινό ρεκόρ…

Η ίδια πορεία αναμένεται και για το 2025.

Αν αυτό δεν ανακλά με τον πιο δραματικό τρόπο ακόμη και για τους πιο δύσπιστους την φτωχοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας…

Αν δεν γίνει αναδιανομή του υπερπλεονάσματος, οι πολίτες θα συνεχίσουν να «ματώνουν» για τη δημιουργία των πρωτογενών πλεονασμάτων που, όπως επιβεβαιώνεται από τον ρυθμό των στοιχείων που ήδη ανακοινώθηκαν, φέτος θα είναι στα επίπεδα των 18 δις ευρώ.

Μήπως ήρθε η ώρα, αυτή η «ταμειακή ευφορία» του Κράτους να αποτυπωθεί και στην πραγματική οικονομία, στις τσέπες των πολιτών;

Γιατί τελικά, οι πολίτες είναι αυτοί που, με τη φορολογική πολιτική των Κυβερνήσεων δημιουργούν τα υπερπλεονάσματα.

Το δίκαιο είναι, η Κυβέρνηση να επιστρέψει στην Κοινωνία ένα μέρος από τον πλούτο που δημιούργησε από τη φορολογία.

Με παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τη μεσαία τάξη.

Με Φοροελαφρύνσεις.

Με μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Με μείωση των τεκμηρίων.

Με ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ καταρχήν για την πρώτη κατοικία

Με επιστροφή 13 ου και 14 ου μισθού στο Δημόσιο

Με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους.

Με επιστροφή της 13 ης και 14 ης σύνταξης.

Με στήριξη του αγρότη.

Είναι δίκαιο, είναι εύλογο και το σίγουρο είναι ότι η Κυβέρνηση δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε αναδιανομή του πλούτου που έχει συσσωρευθεί στα κρατικά ταμεία από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, του πλούτου δλδ που ανήκει στην Κοινωνία.

*Ο Νίκος Αντωνακάκης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

