Ηράκλειο: Χειροπέδες σε οδηγό τουριστικού λεωφορείου στο λιμάνι
clock 07:15 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού τουριστικού λεωφορείου προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (19/5) τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από τροχονομικό έλεγχο στο λιμάνι ότι στερούνταν κατάλληλου διπλώματος οδήγησης για την κατηγορία αυτή.

Ο 41χρονος είχε επιβιβάσει 50 εκδρομείς που επέστρεψαν από Σαντορίνη και τους οποίους θα προωθούσε σε Αγ. Νικόλαο και Ιεράπετρα.

Σε εκτέλεση εντολής της Εισαγγελίας Ηρακλείου, κρατείται και θα προσαχθεί σήμερα το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Επιβλήθηκαν προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε οδηγό και ιδιοκτήτη του λεωφορείου.

