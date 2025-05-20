Κρήτη: "Λαμπάδιασε" μέσα στη νύχτα το αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε μέσα στη νύχτα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα ήταν σταθμευμένο στη γειτονιά στα Περβόλια Χανίων όταν ξαφνικά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Επί τόπου βρέθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η φωτιά έσβησε άμεσα ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στην περιοχή Περιβόλια Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2025

