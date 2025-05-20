Μπάσκετ: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «συναντήθηκαν» στο αεροδρόμιο για Αμπου Ντάμπι-Τι είπαν οι προπονητές

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σήμερα, προκειμένου να αναχωρήσουν για το Αμπου Ντάμπι και το Final Four της Euroleague.

Μετά τις καθιερωμένες δηλώσεις και περιμένοντας να πετάξουν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, πριν αναχωρήσουν για το final 4.

Μπαρτζώκας: «Η φιλοσοφία θα είναι η ίδια»

Ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει στο Final Four της Euroleague κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι του, ωστόσο η φιλοσοφία του θα είναι η ίδια, όπως τόνισε ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Aμπου Ντάμπι. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε ότι «κάθε φάιναλ φορ είναι ιδιαίτερο», ενώ ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει απωθημένα, καθώς, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «έχει πάρει τίτλους, είναι συνεχώς στα φάιναλ φορ και τις μεγάλες στιγμές».

Ο Μπαρτζώκας δήλωσε αναλυτικά:

– Για το πόσο ευχαριστημένος είναι από την προετοιμασία των προηγούμενων ημερών: «Τι άλλο να πούμε για το φάιναλ φορ, τα έχουμε πει όλες στις προηγούμενες συνεντεύξεις. Φυσικά, πηγαίνουμε πιο νωρίς στο Aμπου Ντάμπι, για να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να είμαστε έτοιμοι για την Παρασκευή (23/5)».

– Για το γεγονός ότι όλες οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά και το εάν θα δούμε κάτι διαφορετικό: «Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε σχεδόν 20 ημέρες για να προετοιμαστούμε, εάν εξαιρέσουμε τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Βάλαμε κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι μας, αλλά η φιλοσοφία είναι η ίδια. Είμαστε ο ίδιος κορμός, με τον ίδιο προπονητή για έξι χρόνια. Πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε από τις ομάδες. Κάποιες προσαρμογές πάντως θα υπάρξουν».

– Για το γεγονός πως φέτος είναι τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού και εάν σημαίνει κάτι αυτό: «Νιώθω ότι όλοι έχουν κίνητρο. Όλοι έχουν συναίσθηση της σημασίας του φάιναλ φορ και της ειδικής χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Εκπροσωπούμε κάτι πολύ μεγάλο και τον κόσμο του Ολυμπιακού».

– Για τις διαφοροποιήσεις σχετικά με τις προηγούμενες φορές: «Κάθε φάιναλ φορ είναι ιδιαίτερο, είτε είναι νικηφόρο είτε όχι. Κάθε φορά τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Άλλος αντίπαλος είναι φέτος στον ημιτελικό. Δεν μπαίνουμε σε συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια».

– Για το εάν υπάρχει απωθημένο: «Δεν είχαμε ποτέ στο μυαλό μας ότι είναι απωθημένο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τίτλους, είναι συνεχώς στα φάιναλ φορ και τις μεγάλες στιγμές».

Αταμάν: «Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Ματίας Λεσόρ άφησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, με δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής του «τριφυλλιού» για το Άμπου Ντάμπι ενόψει του φάιναλ φορ της Euroleague. Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε ότι «αν υπάρχει ρίσκο δεν θα παίξει», ωστόσο τόνισε πως τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος σέντερ έχει προπονηθεί ελαφρά και πως «αυτό που έχουμε δει είναι θετικό». Παρ’ όλα αυτά, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης επισήμανε ότι «η συγκέντρωσή μας δεν είναι στον Ματίας, είναι στο φάιναλ φορ και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε».

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε αναλυτικά:

– Για τον Ματίας Λεσόρ: «Αν έχει ρίσκο, δεν θα παίξει. Τις τελευταίες δύο τρεις μέρες προπονήθηκε με την ομάδα κι αν καταλάβω πως μπορεί να παίξει και να κάνει εμφάνιση στο γήπεδο θα τον αφήσω να το κάνει. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα είναι στο ρόστερ. Ο Ματίας είναι τόσο σημαντικός όπως και η ομάδα. Ακόμα κι αν είναι στο ρόστερ δεν ξέρω… Ήρθαμε έως εδώ όλη τη σεζόν χωρίς τον Ματίας και πρέπει να επιβιώσουμε με την ομάδα. Αν παίξει, είναι σίγουρα ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη και θα βοηθήσει την ομάδα. Η συγκέντρωσή μας δεν είναι στον Ματίας, είναι στο φάιναλ φορ και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρ είναι μία πολύ καλή ομάδα κι έκαναν μια εξαιρετική σεζόν τερματίζοντας δεύτεροι με μία νίκη παραπάνω από εμάς. Στην κανονική περίοδο τους νικήσαμε και στα δύο παιχνίδια, όμως και τα δύο ήταν πολύ κοντά, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο τώρα. Έχουν πολύ έμπειρους παίκτες, αλλά έχουμε κι εμείς την εμπειρία και θα πάμε στο γήπεδο για να νικήσουμε. Θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εκεί για δεύτερη φορά και θέλουμε να το απολαύσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Πάντα είναι δύσκολο να κάνεις το “back to back”. Είναι ένα τουρνουά που πρέπει να κερδίσουμε δύο παιχνίδια. Σκεφτόμαστε τον ημιτελικό, πρώτα πρέπει να κερδίσουμε τον ημιτελικό και μετά θα σκεφτούμε τον τελικό».

– Για το αν υπάρχει διαφορά στην ψυχολογία της ομάδας σε σχέση με την περσινή σεζόν: «Η ψυχολογία είναι ίδια. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μπροστά, τερμάτισε πρώτος στη regular season. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, το κάναμε στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που θέλουν να κερδίσουν. Ηταν το πρώτο μας φάιναλ φορ πέρυσι και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κερδίσουμε το τρόπαιο, υπάρχουν άλλες τρεις επικίνδυνες ομάδες, θα είναι δύσκολο».