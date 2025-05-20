Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 25 Μαϊου στο Σκαλάνι

Μία ακόμη θελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2025 (10 π.μ - 1:30 μ.μ.) στο Σκαλάνι, με την συνδιοργάνωση του Αιματοκρήτη, του Πολιτιστικού συλλόγου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, της Κοινότητας ,της Ενορίας Σκαλανίου και του Συλλόγου Μοτοσυκλετιστών ΣΥ.ΜΟ.ΣΚΑ.

Οι φορείς του Σκαλανίου ενώνουν τις δυνάμεις τους, ξανά, για έναν κοινό σκοπό, τον άνθρωπο! Περιμένουν κάθε ενδιαφερόμενο στη γιορτή του εθελοντισμού και της ζωής, την Κυριακή 25 Μαϊου 2025 στις 10 π.μ. στην αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου.

