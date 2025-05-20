ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 18:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Νέο τροχαίο στους δρόμους της Κρήτης - Καραμπόλα αυτοκινήτων με τραυματίες (φωτο)
ΕΚΑΒ
clock 17:37 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/05) στο Αρώνι, επί της οδού Ακρωτηρίου που οδηγεί στο Αεροδρόμιο. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα και ένα τουριστικό βαν.

Από το τροχαίο τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο οι τραυματίες δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα.

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες:

τροχαίο στο Ακρωτήρι
τροχαίο στο Ακρωτήρι
τροχαίο στο Ακρωτήρι
τροχαίο στο Ακρωτήρι

Με πληροφορίες του zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βασίλης Κικίλιας: Καμία αύξηση στα ακτοπλοϊκά μέχρι τέλος του έτους

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραυματισμός Τροχαίο Ατύχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis