Ελένη Βατσινά: Αντί για μειώσεις ... αυξήσεις στα ναύλα, παρά την μείωση των λιμενικών τελών

Την ανάγκη διατήρησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε λογικά επίπεδα τονίζει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά με ερώτησή της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι "οι εξαγγελίες για σταθερότητα στις τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έρχονται σε αντίθεση με την αύξηση των ναύλων φορτηγών οχημάτων σε δρομολόγια Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου".

Απευθυνόμενη στον Υπουργό η κ.Βατσινά τονίζει ότι "η μείωση των λιμενικών τελών υπέρ των ακτοπλοϊκών εταιριών «διαφημίστηκε» ως ένα μέτρο που θα επιφέρει σταθερότητα και πάντως όχι άνοδο στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων" όμως "στην πραγματικότητα, η ελάφρυνση δεν έχει λάβει μορφή ανταποδοτική προς το αγοραστικό κοινό που μετακινείται με πλοία, αλλά καθαρά ανταποδοτική προς τις εταιρίες".

Σημειώνοντας πως λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες, η Attica Group ενημέρωσε για αυξήσεις στα ναύλα φορτηγών οχημάτων σε νησιωτικές γραμμές των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης, η κ.Βατσινά αναφέρει πως είναι γνωστό ότι το ύψος των ναύλων καθορίζεται από ορισμένες γεωπολιτικές, διεθνείς και εμπορικές συνθήκες, κάτι που στην ελληνική ναυσιπλοΐα και στις μεταφορές έχει κοστίσει αρκετά τα περασμένα χρόνια, με τις αυξήσεις λόγω συρράξεων ή αυξήσεως τιμών καυσίμου.

Ωστόσο, προσθέτει "σήμερα, οι τιμές των καυσίμων δεν έχουν αυξηθεί. Όμως, οι αυξήσεις στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων, και μάλιστα της τάξεως του 12-13%, θα οδηγήσουν σε μία αλυσιδωτή αύξηση που θα εκκινήσει από τις τιμές των μεταφορών και θα καταλήξει στις τελικές τιμές των προϊόντων, άρα στην τσέπη του καταναλωτή" και καλεί τον Υπουργό να προβεί σε ενέργειες για την πραγματική μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της τουριστικής περιόδου που ξεκινάει.

Παράλληλα ζητά να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα από τη μείωση των λιμενικών τελών, ώστε τελικώς να φθάνει στους καταναλωτές και μέτρα για τις αυξήσεις στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που ανακοινώθηκαν.

