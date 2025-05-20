Παπασταύρου για ΠΔ οικισμών: Έρχεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση – Τι θα προβλέπει

Το χρονοδιάγραμμα των σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που σχεδιάζει το προσεχές διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόσο όσον αφορά στον ενεργειακό, όσο και στον περιβαλλοντικό και χωροταξικό τομέα, έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του χθες, Δευτέρα 19 Μάϊου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ.

Ξεκινώντας από τον διεθνή διαγωνισμό για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές Νότιας Κρήτης 1 και 2, ο κ. Παπασταύρου σύμφωνα με ανακοίνωση τόνισε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, ώστε το 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες από τον ανάδοχο.

Όπως ανέφερε, «το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil για τον ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο συνιστά σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει κάτι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο στις ελληνικές θάλασσες, προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων που θα απολαύσουν το συγκεκριμένο μέρισμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την Τουρκία, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι το ενδιαφέρον των αμερικανικών πολυεθνικών, εν δυνάμει ενισχύει τις ελληνικές θέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι και η Λιβύη με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τα δικά της θαλάσσια οικόπεδα, «έδειξε ότι σέβεται απόλυτα τη μέση γραμμή μας».

Περνώντας στο θέμα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και σχολιάζοντας το ενδεχόμενο προσφυγής κατασκευαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η κυβέρνηση, όπως σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας(ΣτΕ), έτσι θα σεβαστεί και τις όποιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν προκύψει ζήτημα.

«Τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας είχαμε κανονιστική ασάφεια, πολυνομία και αυθαιρεσία, μια πραγματικότητα που δεν επέτρεπε να έχουμε ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Σήμερα δημιουργούνται 227 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία θα οδηγήσουν στο να έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό στο 80% της χώρας μας. Η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται με την κωδικοποίηση για πρώτη φορά της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και με την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι εντός των επόμενων 10 ημερών το Υπουργείο προχωρά στην κατάθεση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα διευκρινίζονται καίρια ζητήματα, όπως π.χ. το τι συνιστά η έννοια «έναρξη εργασιών», ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες. «Μέσα σε αυτή την κανονιστική ασάφεια, το Υπουργείο έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου, ώστε να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης και ο κάθε κατασκευαστής τι ισχύει και τι δεν ισχύει, ενισχύοντας έτσι την οικοδομική δραστηριότητα», υπογράμμισε σχετικά ο κ. Παπασταύρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και στις αποφάσεις του ΣτΕ το 2005, το 2017 και το 20219, να ακυρώσει τη δυνατότητα που είχε δοθεί από το 1985 στους Νομάρχες να οριοθετούν οικισμούς. Όπως επισήμανε ο ίδιος, το ΣτΕ έκρινε ότι οι Νομάρχες δεν πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα οριοθέτησης οικισμών, δεδομένου ότι δεν έχουν την επιστημονική επάρκεια για κάτι τέτοιο, ενώ η οριοθέτηση που έκαναν είχε έναν βαθμό αυθαιρεσίας.

«Από τους 10.000 οικισμούς της χώρας, υπάρχουν 150 οικισμοί σε Ρέθυμνο και Πήλιο στους οποίους το ΣτΕ ακύρωσε τα όρια που είχαν θέσει οι Νομάρχες, με αποτέλεσμα εκεί να μην μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι αυτό έθετε σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οικισμούς, που θα ήταν εκτεθειμένοι σε περίπτωση κάποιας προσφυγής, πρόβλημα που λύνει το Προεδρικό Διάταγμα.

«Το ζήτημα υπάρχει στην Ζώνη Γ – τη ζώνη που βρίσκεται στα όρια των οικισμών -, την οποία το ΣτΕ δεν δέχθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα. Για τη Ζώνη αυτή, θέλοντας να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου, προχωρούμε άμεσα στην επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα είναι εναρμονισμένη στη νομοθεσία και στη νομολογία, αλλά συγχρόνως θα λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη να στηρίξουμε τους μικρούς οικισμούς και την αποκέντρωση, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις και στις αγωνίες των βουλευτών της κοινοβουλευτικής μας ομάδας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε απαντήσεις και σχετικά με τον νέο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η προστασία των θαλάσσιων ζωνών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου. Δίνοντας δε, το στίγμα των επόμενων κινήσεων, υπενθύμισε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από την περσινή διοργάνωση του 9ου διεθνούς συνεδρίου «OurOcean Conference» που έγινε στην Αθήνα, η οποία αφορούσε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τα οποία θα προχωρήσουν άμεσα, με το σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που θα βγουν εντός του 2025. «Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα απαγορευθούν στα πάρκα αυτά οι μηχανότρατες, ενώ θα υπάρξει εξελιγμένο, ειδικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ώστε να προστατεύεται η οικολογική βιωσιμότητα των θαλάσσιων αυτών πάρκων», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Για πρώτη φορά έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το πως θα οργανώσουμε τις θάλασσές μας και την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτές. Είναι κάτι που το οφείλουμε στις επόμενες γενιές», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

