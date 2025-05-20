ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το σχέδιο της νέας ΚΑΠ με διπλάσιες ενισχύσεις σε μικροκαλλιεργητές
clock 08:52 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και η ουσιαστική στήριξη των μικροκαλλιεργητών είναι η βασικοί στόχοι της νέας ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) που ετοιμάζεται στις Βρυξέλλες υπό τις συνεχείς πιέσεις και αντικρουόμενες προτάσεις των χωρών-μελών.

Το σχέδιο αναθεώρησης της ΚΑΠ που εκπόνησε η Κομισιόν παρουσιάστηκε σήμερα  από τον Επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν.

Πέραν των δύο βασικών στόχων, εστιάζει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους κατά 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι βασικές παρεμβάσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν:

 -   Διπλασιασμό της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης για μικροκαλλιεργητές, από 1.250 σε 2.500 ευρώ ετησίως.

 -   Εφάπαξ ενίσχυση ανταγωνιστικότητας έως 50.000 ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογικές και υλικοτεχνικές υποδομές.

   - Διεύρυνση των εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, με νέες αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές και επιδημίες.

 -   Απλούστευση των ελέγχων με χρήση δορυφορικών δεδομένων και περιορισμό σε έναν επιτόπιο έλεγχο ετησίως ανά εκμετάλλευση.

 -   Περιβαλλοντικούς κανόνες με χαμηλότερα στάνταρντς.

Οργανώσεις όπως το WWF εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΚΑΠ.

