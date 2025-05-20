Άδωνις Γεωργιάδης: Με ακριβά φάρμακα από το φαρμακείο θα μειωθούν οι ουρές στον ΕΟΠΥΥ

Τον ενισχυμένο ρόλο των 11.000 φαρμακείων της χώρας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με έμφαση στην πρόληψη μέσω των εμβολιασμών και των διαγνωστικών τεστ, στη διανομή των λεγόμενων «ακριβών φαρμάκων» και τις υπηρεσίες υγείας μέσω Τηλεϊατρικής, περιέγραψε ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησαν χθες ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), η Ελληνική Εταιρία Υπέρτασης (ΕΕΥ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

«Στόχος μας είναι να βάλουμε τα φαρμακεία στο πεδίο της πρόληψης. Τα 11.000 φαρμακεία για τα οποία ακούσαμε στα χρόνια των μνημονίων ότι ήταν πολλά, είναι ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο» είπε ο κ. Γεωργιάδης, εξαίροντας παράλληλα την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους φορείς για τον έλεγχο και την πρόληψη της υπέρτασης στον ελληνικό πληθυσμό.

«Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συμπληρωματικό δίκτυο ΠΦΥ με τα φαρμακεία στην επικράτεια, ιδίως σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Δεν καταργούμε τους γιατρούς. Αξιοποιούμε όμως τους επιστήμονες που υπάρχουν και δουλεύουν μέσα στα φαρμακεία» ανέφερε, εξηγώντας πως αυτό θα υλοποιηθεί και μέσω του συστήματος Τηλεϊατρικής που αναπτύσσεται – και το οποίο θα αποτυπωθεί άμεσα και σε νομοσχέδιο.

Στην πράξη, βεβαίως, όπως συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συγκεκριμένη εκδήλωση, οι φαρμακοποιοί προσφέρουν ήδη σημαντικές υπηρεσίες στους Έλληνες, όπως πχ τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης που είναι πράξη ρουτίνας μέχρι τους εμβολιασμούς όπως ο αντιγριπικός, και από τις πρώτες βοήθειες μέχρι άλλες υπηρεσίες υγείας ελλείψει νοσηλευτών και γιατρών σε αρκετές περιοχές, όπου το φαρμακείο αποτελεί κόμβο υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Απόστολος Βαλτάς υπενθύμισε τον πολύπλευρο ρόλο των φαρμακοποιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμβολή τους στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και υπεραμύνθηκε των δράσεων και των ενεργειών που μπορούν να διεκπεραιώνουν. Τόσο ο κ. Βαλτάς όσο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης, κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης συμφώνησαν πως «υπάρχει δυναμική στο πεδίο των επαγγελματιών υγείας. Γιατροί και φαρμακοποιοί πρέπει να επανακαθορίσουν τον ρόλο τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Έλεγχοι στις λαϊκές αγορές - Κατασχέθηκαν εμπορεύματα

Αρκαλοχώρι: Τί ερευνούν οι Αρχές για την καταστροφική πυρκαγιά στην επιχείρηση