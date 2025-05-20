Δήμος Χερσονήσου: Εορτάστηκε η 84η Επέτειος από τη Μάχη του Κοψά

Την 84η επέτειο από την ιστορική Μάχη του Κοψά, τίμησαν στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Ανώπολη, στο ύψωμα «Κοψάς», ο Δήμος Χερσονήσου, σε συνεργασία με την Ενορία Ταξιαρχών Ανώπολης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανώπολης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουρνών Πεδιάδος «Η Πρόοδος», το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο «Άξιον Εστίν» Κοκκίνη Χάνι και τον Εξωραϊστικό Παραδοσιακό Σύλλογο Κοκκίνη Χάνι «Ο Αρωδαμός».

Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, άρχισαν με αρχιερατική Θεία Λειτουργία κι επιμνημόσυνη δέηση, ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγένιου. Στη συνέχεια ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων απαγγελία του εθνικού ύμνου, επετειακές ομιλίες και χαιρετισμοί καθώς και επετειακά τραγούδια από τη Δημοτική Χορωδία του Δήμου Χερσονήσου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής κ. Κώστας Μαρκατζίνος. Ο κ. Μαρκατζίνος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σπουδαιότητα της ιστορικής μνήμης, στην κρισιμότητα της Μάχης του Κοψά, αλλά και στο γεγονός πως η περιοχή της Ανώπολης, αλλά και η παλλαϊκή άμυνα κατοίκων της περιοχής με επικεφαλής τον Θεόδωρο Καλλίνο και τον λόχο του, κατάφεραν να επιτύχουν τη μοναδική νικηφόρα μάχη εναντίον των Γερμανών στη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης.

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης ενός ηρωικού γεγονότος και, βέβαια, απόδοσης τιμής μιας Μάχης που κατέχει τη δική της ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο ιστορικό χάρτη ως σύμβολο αυταπάρνησης και ηρωισμού, αλλά και ανυπότακτης αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή βίαιης κυριαρχίας» ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

Η Μάχη της Κρήτης, με τα φρικτά αντίποινα που ακολούθησαν, έχει μία μοναδική υπεροχή, με πολλούς ιστορικούς να τη χαρακτηρίζουν ως την πλέον παράδοξη μάχη στην ιστορία των πόλεων. Αυτή η πρωτοτυπία έγκειται στην παλλαϊκή άμυνα, μια αυθόρμητη, θυελλώδη αντίσταση του απλού λαού, που δεν εκτελούσε διαταγές, δεν ήταν στρατευμένος, αλλά υπηρετούσε μόνο την ανωτερότητα της ελευθερίας του, που τη βάζει πάνω από τη ζωή του. Για αυτούς τους λόγους η κρητική αντίσταση απέναντι στην πιο τρομακτική πολεμική μηχανή της εποχής χαρακτηρίστηκε ως μεγαλειώδης και διεκδικεί ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια στην ιστορία της αντίστασης κατά του ναζισμού. Οι αναπάντεχα μεγάλες απώλειες των επίλεκτων μονάδων αλεξιπτωτιστών στη Μάχη της Κρήτης, με συνέπεια την καθυστέρηση της επέλασης των γερμανικών στρατευμάτων στη Ρωσία, εκτιμώνται ως καθοριστικά δεδομένα για την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το μήνυμα της αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας, της κατάθεσης ψυχής των κρητών ηρώων είναι περισσότερο από επίκαιρο σήμερα για την ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν υπάρχει ατομικό συμφέρον!

Στεκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, πατώντας τα καθαγιασμένα χώματα, από το αίμα των πεσόντων αγωνιστών στη Μάχη του Κοψά, στη Μάχη της Κρήτης, συναισθανόμενοι το ιερό χρέος μας να φανούμε αντάξιοι της θυσίας τους.

Επιπλέον, επιφορτιζόμαστε με μια επιπλέον ευθύνη: Να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να γνωρίσει της ιστορική μας κληρονομιά και να κοινωνήσει τη δύναμη των αξιών και των αρετών που γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον ιερό τόπο. Και θα μας κάνει να προτάξουμε το χρέος να τιμούμε όσους μας εξασφάλισαν τη λευτεριά και να σμίγουμε εδώ, κάθε χρόνο, τηρώντας απαρέγκλιτα το καθήκον μας, μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής, της τόλμης και της αυταπάρνησής τους».

