Κυριάκος Πιερρακάκης: Το Υπερταμείο είναι καταλύτης μιας μεγάλης οικονομικής αλλαγής σε μια Ελλάδα που δεν μπορεί να περιμένει

Επίσκεψη στο Υπερταμείο πραγματοποίησε σήμερα (20/5) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Το Υπερταμείο μέσα από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δημοσίων επιχειρήσεων και μετοχικών συμμετοχών διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 11,7 δισ. ευρώ και απασχολεί 25.000 εργαζόμενους. Αριθμεί 23 θυγατρικές, σε 9 βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Με την επίσκεψή του και τις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπερταμείο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και μετασχηματισμού της οικονομίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Υπερταμείο εξελίσσεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, αφήνοντας πίσω του τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα δύσκολα χρόνια των Μνημονίων, όπου ο κυρίαρχος στόχος ήταν η εξυπηρέτηση των δανειστών και λιγότερο η αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.

Διευρύνοντας, όμως, τις οικονομικές μας δυνατότητες, πετυχαίνοντας βελτιώσεις στις οικονομικές μας επιδόσεις, καταφέραμε να ανακτήσουμε την εθνική κυριαρχία. Και το Υπερταμείο, αυτή τη στιγμή, παίζει έναν ρόλο καταλύτη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Βρίσκεται στον πυρήνα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας με έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στις επενδύσεις.

Το Υπερταμείο διαχειρίζεται μια ονομαστική αξία από assets 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό, βέβαια, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αρκετά μεγαλύτερο γιατί συζητάμε για την αποτίμηση της δημόσιας περιουσίας. Να δούμε ποια είναι η δημόσια περιουσία του κράτους εδώ και χρόνια. Αυτό, λοιπόν, και ειδικά με τη νέα Διοίκηση του Υπερταμείου, γίνεται για πρώτη φορά με έναν εξαιρετικά συστηματικό τρόπο και με μεγάλη έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

Και έτσι, πολύ σύντομα, θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να “ταράξουμε” τα νερά στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. “Να δώσουμε ζωή” στα assets του Δημοσίου τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί εδώ και χρόνια. Είτε μιλάμε για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, είτε μιλάμε για τις ελληνικές αλυκές, είτε μιλάμε για λιμάνια, μαρίνες, ιαματικές πηγές. Θα αναζητήσουμε στρατηγικούς επενδυτές για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι διεθνώς υπάρχει και όλο αυτό το πολύ θετικό momentum για τις οικονομικές μας επιδόσεις.

Το Υπερταμείο είναι ο καταλύτης μιας μεγάλης οικονομικής αλλαγής σε μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να περιμένει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου επεσήμανε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τον οποίον είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση για την αποστολή του Υπερταμείου. Είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτή τη νέα εποχή, το Υπερταμείο θα λειτουργήσει ακόμα πιο αποφασιστικά ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιό μας, τη βελτίωση της λειτουργίας των θυγατρικών και την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τη δημιουργία του νέου επενδυτικού βραχίονα. Αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο και την πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών μας, θα εργαστούμε με διαφάνεια, συνέπεια και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία το Νέο Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, συμβάλλοντας στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, μία σειρά από έργα που τρέχουν από τις θυγατρικές μας (ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ, Συγκοινωνίες Αθηνών κ.α.), αλλά και έργα υποδομών, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Ο ρόλος μας είναι ενεργός και πολυεπίπεδος. Το Υπερταμείο/Growthfund είναι η γέφυρα ανάμεσα στο Δημόσιο και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η πυξίδα μας είναι τα λίγα λόγια και πολλά απτά αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν αξία στην οικονομία και θα καταστήσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας καλύτερη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων

Βιάννος: Σε κακή κατάσταση ο δρόμος της παράκαμψης - Κίνδυνοι για τους οδηγούς

Ξενοδοχείο «Μίνως»: Ξεκίνησε το έργο στερέωσης του ιστορικού κτιρίου