Χρήστος Κέλλας: Ενισχύουμε τους μελισσοκόμους με στοχευμένα μέτρα 61,6 εκατομμυρίων ευρώ

Πυλώνα της αγροτικής οικονομίας και περιβαλλοντικής ισορροπίας χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας τη μελισσοκομία, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης των μελισσοκόμων που έχει λάβει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, απαντώντας χθες στη Βουλή σε σχετική ερώτηση της Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Καζάνη.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΑΤ έχει προχωρήσει:

· Στη σύσταση «Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου» και στην καθιέρωση ατομικής ηλεκτρονικής – ψηφιακής μελισσοκομικής ταυτότητας.

· Στην υλοποίηση προγράμματος για την ενίσχυση των τομέων Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας. Συνολικά για την περίοδο 2020 – 2022 δόθηκε το ποσό των 19,415 εκατ. ευρώ και το ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος ανήλθε σε 94, 73%!

· Στη πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του Τομέα της Μελισσοκομίας, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027. Αναμένεται να διατεθούν 61,6 εκατ. ευρώ (12.325.290€ ετησίως). Το ποσό αυτό καλύπτεται κατά 50% από Ενωσιακούς πόρους και κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι). Στις παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ εντάσσονται: η τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση των μελισσοκόμων, η αντιμετώπιση ασθενειών των μελισσών, η στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας και ο εξοπλισμός μετακίνησης των κυψελών κ.α.

· Στην έγκριση δαπάνης εθνικής συμμετοχής για το πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) κατά το έτος 2025.

Όσον αφορά τη μη καταβολή της αποζημίωσης σε μονοψήφιο αριθμό μελισσοκόμων της Βόρειας Εύβοιας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρίνισε ότι δεν οφείλεται σε κάποιο λάθος ή παράλειψη του συστήματος του Υπουργείου, αλλά σε λάθη κατά την καταχώρηση των στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους στο Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

Ο κ. Κέλλας ανέφερε ότι μετά την διόρθωση των απαιτούμενων στοιχείων θα αναζητηθεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την ικανοποίηση του αιτήματος των συγκεκριμένων μελισσοκόμων.

