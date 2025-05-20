Πόπη Μαλλιωτάκη: Η στιγμή που ανακοίνωσε στον γιο της την δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Πόπη Μαλλιωτάκη με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη βρέθηκαν καλεσμένοι στο The 2Night Show και μίλησαν για την δύσκολη στιγμή που βίωσαν όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης

«Εκείνο το βράδυ ήταν να ήμουν μαζί του. Παρασκευή και Σάββατο έμενα μαζί του και ήταν να είμαι στο ξενοδοχείο αυτό που έγινε το συμβάν. Ο μετρ του μαγαζιού που θα ερχόταν να με πάρει, έκανε λάθος το φανάρι και αντί να πάμε στο ξενοδοχείο πήγαμε στο μαγαζί. Και απλά δεν ήρθε ποτέ…» είπε ο Βασίλης Λαζαρίδης για την βραδιά δολοφονίας του πατέρα του.

«Δεν ήξερα πώς να του το πω γιατί δεν θέλανε οι ψυχολόγοι να του το πούνε. Μου λένε, δεν είναι σωστό, πρέπει να το πει η μητέρα. Σαν να άνοιγε η γη να με καταπιεί.

Του έλεγα ψέματα ότι ο μπαμπάς του είχε τρακάρει με το αυτοκίνητο και ήταν στην εντατική. Και μου έλεγε ο Βασίλης κάθε μέρα: Πάμε μαμά να δούμε τον μπαμπά; Τι να του πω εγώ τώρα; Πάμε στο νεκροτομείο να τον δούμε;»

«Ήταν 8 χρονών, του λέω Βασίλη μου, ο μπαμπάς δεν είναι πλέον μαζί μας, έχει γίνει άγγελος και έχει ανέβει στον ουρανό και μας προσέχει από εκεί… Μου λέει, μαμά τι εννοείς; του λέω, πέθανε. Με το που του λέω αυτό το πράγμα, αντί να αρχίσει να κλαίει, με κοιτούσε αποσβολωμένο. Δεν μπορούσε να καταλάβει…» είπε η Πόπη Μαλλιωτάκη

Διαβάστε επίσης

Παράσχος: "Έχω διπλό καρκίνο, φοβήθηκα για το παιδί μου"