Παράσχος: "Έχω διπλό καρκίνο, φοβήθηκα για το παιδί μου"

Ο Γιώργος Παράσχος λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του για το πρόβλημα υγείας που έχει, μίλησε στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Πολύς κόσμος δεν το ήξερε, ήθελα να το κρατήσω για εμένα. Παλεύω εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ένας άνθρωπος που το ήξερε, είναι ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας. Επειδή δεν είμαι ακόμα έτοιμος να βγω και να το επικοινωνήσω με τον κόσμο.

Ο μόνος λόγος που βγήκα τώρα είναι για να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα τόσα μηνύματα που έχω λάβει από τον κόσμο. Ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, έχουμε πολλή πίστη. Ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει να διαβάζει το σώμα του, γιατί αυτό μας λέει πολλά. Ευτυχώς πρόλαβα κατά κάποιο τρόπο. Σχεδόν το προλάβαμε.

Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στη μοίρα και στην τύχη του. Η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, βγήκα κερδισμένος. Εμείς που παλεύουμε με τον καρκίνο έχουμε έναν αόρατο κώδικα που επικοινωνούμε. Μου έκανε καλό ο καρκίνος, ακούγεται οξύμωρο. Είδα πράγματα τα οποία δεν έβλεπα. Συνειδητοποίησα πράγματα που για εμένα ήταν ανούσια αλλά έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή», εξομολογήθηκε.

