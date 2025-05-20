Άγιος Έρωτας: Η Ολυμπία επιβεβαιώνει τις υποψίες της για τη σχέση του πατρός Νικολάου και της Χλόης

«Άγιος Έρωτας» – Τρίτη 20 Μαΐου στις 21:00, Επεισόδιο 120

Η Ολυμπία επιβεβαιώνει τις υποψίες της για τη σχέση του πατρός Νικολάου και της Χλόης, στενεύοντας τα περιθώρια και οδηγώντας τους στην απόφαση να πουν την αλήθεια στον Πέτρο. Ο Παύλος πείθει τη Σμαρώ πως η Χριστίνα θα δώσει διαζύγιο στον Κλεάνθη… αρκεί εκείνη να πείσει τον Αργύρη να γυρίσει από τον Μαύρο Λιθάρι. Την ίδια ώρα, η Καλλιόπη μαθαίνει την αλήθεια για το ποιος είναι πραγματικά ο Αργύρης, και τον κλειδώνει στην αποθήκη.

Ο Σωτήρης πείθει τον νέο ενωμοτάρχη της Στέρνας ότι ο Κωλέτσης δεν άφησε πίσω του καμία άλλη υπόθεση, ενώ η γυναίκα του Νικηφόρου, η Άννα, κάνει μια νέα γνώση. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος, παίζει το τελευταίο του χαρτί, προτείνοντας στην Κατρίν μια σιωπηλή, αλλά δυνατή εναλλακτική: να πάρει τον αμπελώνα που κάποτε ανήκε στον πατέρα της, αντί του καταστήματος που ο ίδιος δημιούργησε.

