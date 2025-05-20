Νίκος Γαλανός: Το MEGA και η Γη της Ελιάς αποχαιρετούν τον ηθοποιό

Το βράδυ της Δευτέρας, στην έναρξη του νέου επεισοδίου της σειράς του MEGA, Γη της Ελιάς, κανάλι και οι συντελεστές αποχαιρέτησαν τον πρωταγωνιστή Νίκο Γαλανό που υποδύθηκε στη σειρά τον Ισίδωρο Βρεττάκο και έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη του νέου επεισοδίου προβλήθηκε μία φωτογραφία με το μήνυμα «Αντίο Νίκο»

Image

Στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, ο Νίκος Γαλανός ενσάρκωσε τον Ισίδωρο Βρεττάκο, «πατριάρχη» των Βρεττάκων, μία από τις ισχυρές οικογένειες ελαιοπαραγωγών της Μάνης.

Παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του MEGA προχώρησαν σε ανάρτηση αφιερωμένη στον ηθοποιό.

Διαβάστε επίσης

Αλεξάνδρου: «Από τον Δεκέμβρη έχω δεχτεί πολλά χτυπήματα, αλλά αντέχω»