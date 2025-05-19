Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Νίκος Γαλανός

Φτωχότερο έγινε ο καλλιτεχνικός κόσμος καθώς έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Νίκος Γαλανός, σε ηλικία 79 ετών.Νίκος Γαλανός.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του τον τελευταίο καιρό. Τελικά, ο Νίκος Γαλανός δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη και έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, ο θεράποντας ιατρός του έκρινα απαραίτητο να αποχωρήσει.

Ο σπουδαίος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στου Παπάγου, σήμερα το μεσημέρι (19/5) από στενή του φίλη.

Αμέσως, στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και απέκλεισε το διαμέρισμά του.

Ποιος ήταν ο Νίκος Γαλανός

Ο Νίκος Γαλανός γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1945 ως Νίκος Σουπιωνάς.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1962 ερμηνεύοντας ένα μικρό ρόλο στην ταινία "Οργή".

Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο παίζοντας μαζί με την Τζένη Καρέζη στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Την ίδια περίοδο συμμετείχε και στις ταινίες "Κραυγή" (1964), "Τα δάκρυα μου είναι καυτά" (1964), "Ο Ουρανοκατέβατος" (1965), "Η λεωφόρος του μίσους" (1968), "Πανικός" (1969) και "Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα" (1969).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πρωταγωνίστησε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία "Ένα αστείο κορίτσι" στο ρόλο του Αλέκου Βενιέρη γενόμενος ευρέως γνωστός, ενώ ακολούθησαν κι άλλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ταινίες. Κάποιες από τις πιο γνωστές είναι "Ορατότης μηδέν" (1970), "Ο Αστραπόγιαννος" (1970), "Η Αλίκη Δικτάτωρ" (1972), ενώ η ταινία "Η αμαρτία της ομορφιάς" το 1972 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακόμη το 1974 έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο μέσω της σειράς "Οι Δίκαιοι" ακολουθώντας πρωταγωνιστικοί ρόλοι στις σειρές "Το Ταξίδι", "Έρωτας και Επανάσταση", "Η μάχη των πελαργών", "Οι φρουροί της Αχαΐας" και άλλες.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές: " Μαρίνα Αυγέρη " " Το δίχτυ " "Αθάνατες Ιστορίες Αγάπης " "Ένας Πυγμαλίων " "Η μενεξεδένια πολιτεία " "Λέσχη μυστηρίου " " Ο κόσμος και ο Κοσμάς" "Μαντώ Μαυρογένους " "Τα σκληρά καρύδια " " Οι Ιερόσυλοι " " Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα " "Καφενείο Εμιγκρέκ " "Η βεντέτα " "Ο Άγνωστος" "Αντίζηλες" "Το Τραστ " "Ανατολικός Άνεμος" " Τμήμα Ηθών" "Κάζα ντι μακαρόνι" " Η Ελίζα και οι άλλοι" "Πάθος" "Η οργή των θεών " "Χαραυγή" "Τολμηρές Ιστορίες" " Η Λάμψη" "Έκπτωτος Άγγελος" " Το κλειδί " "Κάτω από την Ακρόπολη" "Αν μ' αγαπάς" " Μη μου λες αντίο " "Απαγορευμένη Αγάπη " "Τα χρυσά κορίτσια" " 1 μήνας και κάτι" "Ποιος μας πιάνει!" " Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα " " 4 " " Κλεμμένα Όνειρα " "9 Μήνες" "Έρωτας Μετά" "Η Γη Της Ελιάς".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χανιώτης στιχουργός έγραψε την «Πόντια μάνα» του Νίκου Κουρκούλη (βίντεο)

Απάτη: Μην απαντήσετε σε αυτό το SMS - Τάζουν δουλειά με μισθό 2.000 ευρώ