Χανιώτης στιχουργός έγραψε την «Πόντια μάνα» του Νίκου Κουρκούλη (βίντεο)

Ένα τραγούδι, που αποτίει φόρο τιμής στις ηρωίδες μάνες του Πόντου, κυκλοφόρησε ο Νίκος Κουρκούλης για την μαύρη επέτειο (19/5) της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το νέο single του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή έχει τίτλο «Πόντια μάνα».

Πρόκειται για ένα τραγούδι που συγκινεί, μεταφέροντας εικόνες από τον ανείπωτο πόνο που βίωσαν οι μάνες του Πόντου για τον ξεριζωμό τους και τις σκληρές θύμησές τους από τις χαμένες πατρίδες.

Το νέο single του Νίκου Κουρκούλη φέρει την υπογραφή του Γιάννη Κερμανίδη στη μουσική.

Τους στίχους του έχει γράψει ο Χανιώτης στιχουργός, Μπάμπης Παπαφιλιππάκης, ενώ οι ποντιακοί στίχοι του τραγουδιού είναι από τον Μιχάλη Νικολαΐδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Πόντια μάνα» από τις πρώτες ώρες τις κυκλοφορίας της έχει συγκινήσει το κοινό, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν ξεχνάει τη γενοκτονία των Ποντίων, η οποία είχε τραγικό απολογισμό 353.000 αθώα θύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νίκος Κουρκούλης: Γονυπετής στην πίστα με την εικόνα της Παναγίας

Το μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την γενοκτονία των Ποντίων