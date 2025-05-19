Το μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την γενοκτονία των Ποντίων:

''Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο και ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες πριν από ένα αιώνα.

Ταυτόχρονα, εξαίρουμε το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής όσων διασώθηκαν και συνέβαλαν τα μέγιστα στην κοινωνική και πολιτιστική ανόρθωση και πρόοδο της μητέρας πατρίδας.

Το οφείλουμε στους 353.000 νεκρούς και στους χιλιάδες πρόσφυγες του Πόντου, στους Έλληνες που έζησαν την τραγωδία έχασαν τη γη όπου άνθιζαν η παιδεία, ο πολιτισμός, οι τέχνες, η ευημερία.

106 χρόνια μετά θυμόμαστε.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν ξεχνά, προχωρά. Η λύρα τους θρηνεί τον ξεριζωμό και το δοξάρι τους τραγουδά την ελπίδα.

«Μίαν κι άλλο ’ς σην ζωή μ’,

σο πεγάδι μ’, σην αυλή μ’,

νέροπον ας έπινα, ώι ώι, ώι ώι,

και τ’ ομμάτεα μ’ έπλυνα.

(Μια φορά ακόμη στη ζωή μου, στο πηγάδι μου, στην αυλή μου, νεράκι ας έπινα, ώι ώι, ώι ώι,και τα μάτια μου να έπλενα)

Η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας παραμένει ζωντανή μέχρι να μετατραπεί σε «Ημέρα Δικαίωσης» από την Διεθνή κοινότητα.

Η απόδοση τιμής και η προσπάθεια για αναγνώριση και δικαίωση, είναι κάτι που το χρωστάμε σε αυτούς που χάθηκαν, το οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων.

Το οφείλουμε στην ίδια την Ιστορία.''

