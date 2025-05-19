Αλεξάνδρου: «Από τον Δεκέμβρη έχω δεχτεί πολλά χτυπήματα, αλλά αντέχω»

Στα γενέθλια του Δημήτρη Αλεξάνδρου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Buongiono και εκείνος αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο τελευταίος χρόνος μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.

«Αυτή η χρονιά είχε διάφορες αλλαγές, αλλά δόξα τω Θεώ. Στην αρχή όλα μπορεί να μοιάζουν κάπως περίεργα. Όλα θέλουν το δρόμο τους και τον χρόνο τους. Από εκεί και πέρα, θέλοντας και μη, συνεχίζεις. Από τον Δεκέμβρη έχω δεχτεί πολλά χτυπήματα, αλλά αντέχω. Έχασα τον σκύλο μου, είχα προσαρμογές στη δουλειά, αλλαγές… Όλα αυτά θέλουν και τον χρόνο τους. Αφού όμως έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί» είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Για τον γιο του, Πάρη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε: «Με μεγάλη βεβαιότητα μπορώ να πω ότι ο γιος μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δε ξέρω τι να πω… Θα προσπαθήσω να προστατεύσω πάρα πολύ το παιδί μου στο κομμάτι του σχολιασμού στα social…Δε με νοιάζει τι θα πουν πλέον για μένα, με νοιάζει τι θα κάνω για το παιδί μου».

