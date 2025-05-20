Ένοχος ο 37χρονος Κρητικός για το περιστατικό με την 33χρονη στ' Ανώγεια

Ένοχος για σεξουαλική επαφή με 33χρονη Ελληνίδα τουρίστρια, κρίθηκε ένας 37χρονος Κρητικός την Δευτέρα, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων.

Στον 37χρονο, πατέρα ενός παιδιού, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών με αναστολή μέχρι το Εφετείο. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι άσκησε βία στην παθούσα ή ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήταν σε μέθη και υποστήριξε πως η πράξη έγινε με την συναίνεσή της.

Το περιστατικό είχε συμβεί τον Αύγουστο του 2022 στα Ανώγεια, όπου η παθούσα παραθέριζε με τον σύντροφό της.

Η ίδια υπέβαλε μήνυση για το συμβάν ωστόσο δεν εμφανίστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο ούτε δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στον Ανακριτή, έχει απώλεια μνήμης λόγω του αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, απήλλαξε τον κατηγορούμενο από την κατηγορία του βιασμού με την οποία παραπέμφθηκε, καταδικάζοντάς τον για κατάχρηση προσώπου που ήταν ανίκανο προς αντίσταση, εν προκειμένω λόγω της μέθης, παρότι δεν του καταλογίστηκε ότι με πρόθεση την μέθυσε για να την εκμεταλλευτεί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, είχε ζητήσει την απαλλαγή του, επικαλούμενος όλους τους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι η γυναίκα έφυγε με την θέλησή της από την ταβέρνα, όπου διασκέδαζαν όλοι μαζί ενώ επικαλέστηκε και τις μαρτυρίες του γιατρού και της νοσηλεύτριας του κέντρου υγείας Ανωγείων, σύμφωνα με τις οποίες, ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που την πήγε εκεί όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω της μέθης, μετά την πράξη και ενδιαφέρθηκε για την πορεία της υγείας της.

Ωστόσο, υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων, ο 37χρονος καταδικάστηκε χωρίς να οδηγείται στη φυλακή ενώ μετά την απολογία του παρέμεινε για 4 μήνες κρατούμενος.

