Άγνωστοι άνοιξαν τοίχο με βαριοπούλα, έκλεψαν μπογιές και βανδάλισαν σχολείο

Βανδαλισμούς σε σχολείο πραγματοποίησαν άγνωστοι σε σχολείο της Νέας Ιωνίας το Σαββατοκύριακο.

Όλα άρχισαν την περασμένη Πέμπτη (15.5.25), όταν οι καθηγητές του σχολείου (3ο Λύκειο Νέας Ιωνίας) διαπίστωσαν μια μικρή τρύπα στον τοίχο της αποθήκης του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε συνεργείο και το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (πιθανότατα την Κυριακή), άγνωστοι άνοιξαν με βαριοπούλες μια τεράστια τρύπα στον τοίχο της αποθήκης του Λυκείου, μπήκαν μέσα πήραν χρώματα και στη συνέχεια βανδάλισαν και έβαψαν τους τοίχους.

Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τις Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών του βανδαλισμού.

