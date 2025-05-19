Διήμερο εκδηλώσεων Τοπικής Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου

Στα πλαίσια των εορτασμών της 84ης επετείου της Μάχης της Κρήτης, οι μαθητές της ΣΤ΄ Tάξης και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, διοργανώνουν ημερίδα τιμής και μνήμης με τίτλο : «Τα παιδιά της Ειρήνης και του πολέμου».

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ., είναι αφιερωμένη στη Μάχη της Κρήτης και στα δεινά που επέφερε στον τόπο μας, η τετράχρονη κατοχή που ακολούθησε: ομαδικές εκτελέσεις, εκτοπισμοί, φυλακίσεις, εξορίες σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, πείνα, σχολική διαρροή, καταστροφές οικιών, λεηλασίες και αρπαγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, προβάλλοντας επιτακτικά την Ειρήνη ως υπέρτατη αξία και αγαθό για τους ανθρώπους και τον κόσμο.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, θα γίνει η δεύτερη συνάντηση των Δημοτικών Σχολείων Καστελλίου και Ανώπολης Σφακίων, που αδελφοποιήθηκαν τον Μάιο του 2024. Τα Σχολεία πραγματοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Από τον Δασκαλογιάννη ως τον Αντώνη Τρυφίτσο».

Το πρόγραμμα ερευνά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 1845-1898, τις επαναστάσεις και τους αγώνες των Κρητών για ελευθερία και ΕΝΩΣΗ της Κρήτης με την Ελλάδα. Επικεντρώνεται στους ηρωικούς θανάτους δύο Αρχηγών, του Σφακιανού Δασκαλογιάννη (1771) και του Πεδιαδίτη Αντωνίου Τρυφίτσου (1897).

