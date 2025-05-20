Τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε ένα μικρό πουλί εκτός της φωλιάς του

Η άφιξη της άνοιξης φέρνει πολλές αλλαγές στη φύση γύρω μας. Τα λουλούδια ανθίζουν, τα γυμνά δέντρα γεμίζουν φύλλα και κάποιες φορές νεοσσοί πέφτουν από τις φωλιές τους. Αν έχετε βρεθεί ποτέ μπροστά σε ένα από αυτά τα πουλάκια που δεν έχουν ακόμα μάθει να πετούν και αναρωτιέστε πώς να τα βοηθήσετε, εδώ θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες.

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε όταν βρείτε ένα πουλάκι έξω από τη φωλιά είναι να καταλάβετε αν είναι νεοσσός που μόλις έπεσε ή αν είναι ένα fledgling, δηλαδή ένα πουλί που μόλις ξεκίνησε να μαθαίνει να πετάει. Η Siân Denney, με εμπειρία έξι χρόνων στην προστασία άγριας ζωής στην Royal Society for the Protection of Birds, εξηγεί ότι οι νεοσσοί (nestlings) είναι πολύ μικρά, χωρίς φτερά και πολύ ευάλωτα. Αντίθετα, τα fledglings έχουν φτερά αλλά ίσως όχι ακόμα τα κατάλληλα για να πετάξουν.

Βοήθεια σε νεοσσούς

Αν το πουλί που βρήκατε είναι νεοσσός χωρίς φτερά, κινδυνεύει αν μείνει εκτός φωλιάς. Ο George Bradley από την οργάνωση SongBird Survival αναφέρει ότι η φροντίδα που χρειάζονται αυτά τα μικρά είναι πολύ εντατική και είναι απίθανο να επιβιώσουν αν μείνουν στο έδαφος. Αν γνωρίζετε από ποια φωλιά έπεσαν, το καλύτερο είναι να τα ξαναβάλετε μέσα. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται να φοράτε γάντια όταν τα χειρίζεστε. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η μυρωδιά του ανθρώπου θα κάνει τους γονείς να απορρίψουν το πουλί, αυτό είναι μύθος, καθώς τα πουλιά έχουν πολύ κακή όσφρηση.

Οι φωλιές των πουλιών του κήπου βρίσκονται συνήθως σε θάμνους ή δέντρα, ενώ άλλα είδη, όπως γλάροι ή σπουργίτια, φωλιάζουν σε στέγες ή κάτω από ταρατσοσκεπές. Παρατηρώντας αν οι γονείς προσπαθούν να βοηθήσουν το πουλί, μπορεί να βρείτε τη φωλιά και να δείτε αν είναι προσβάσιμη. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη φωλιά, το πουλί πρέπει να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, μακριά από θηρευτές. Μια καλή λύση είναι να το τοποθετήσετε σε έναν κουβά ή μια άδεια γλάστρα, ώστε να είναι προστατευμένο αλλά να μπορούν οι γονείς να το βρουν.

Βοήθεια σε πιο ανεπτυγμένα πουλιά

Αν το πουλί έχει αναπτύξει τα πρώτα του φτερά και έχει την ικανότητα να κινείται μόνο του, η Denney συμβουλεύει να το αφήσετε ήσυχο. Αυτά τα πουλιά έχουν βγει από τη φωλιά γιατί είναι έτοιμα να ζήσουν έξω και οι γονείς τα παρακολουθούν κρυφά για να βεβαιωθούν ότι μαθαίνουν να πετούν. Τα fledglings μπορεί να μείνουν στο έδαφος για μέρες ή και εβδομάδες όσο εξασκούνται στο πέταγμα. Αν όμως κινδυνεύουν άμεσα, για παράδειγμα αν τα πλησιάζει γάτα, μπορείτε να τα διώξετε σε πιο ασφαλές μέρος, όπως έναν θάμνο ή δέντρο.

Πώς να βοηθήσετε ένα τραυματισμένο πουλί

Αν το πουλί είναι τραυματισμένο, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τοπικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής, όπου ειδικοί εθελοντές φροντίζουν άρρωστα ή τραυματισμένα πουλιά.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα μωρά πουλιά πρέπει να μάθουν να πετούν και να ζουν μόνα τους. Εκτός αν είναι πολύ μικρά ή σε κίνδυνο, η καλύτερη βοήθεια είναι να τα αφήσετε να εξελιχθούν φυσικά.

Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να βοηθήσουν προλαμβάνοντας κινδύνους, όπως το να αποφεύγουν να κόβουν δέντρα ή θάμνους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, γιατί αυτό μπορεί να καταστρέψει φωλιές. Η Denney προτείνει πριν από οποιαδήποτε κοπή να παρακολουθείτε την περιοχή για λίγες μέρες και αν δείτε σημάδια πουλιών, να αναβάλετε την εργασία για να αφήσετε τα πουλιά να φωλιάσουν ήσυχα.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτό είναι το μπαχαρικό που μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη γρήγορα!

Tips για λαμπερά μαλλιά!