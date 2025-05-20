Στα Χανιά το 8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων – CRETE 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις εγκαταστάσεις του MINOA PALACE RESORT στις 27-31 Μαΐου 2025, σε συνεργασία με υψηλού κύρους ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

Το συνέδριο περιλαμβάνει περισσότερες από 200 επιστημονικές διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών από 38 χώρες του κόσμου. Επίσης, φιλοξενεί μια ειδική διημερίδα ελληνικού ενδιαφέροντος, η οποία εστιάζει στον Ελλαδικό χώρο και τα προβλήματα / προκλήσεις που υφίστανται σε αυτόν. Η διημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας μας και διεξάγεται εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα στις 29-30 Μαΐου 2025.

Η θεματολογία του συνεδρίου είναι ευρεία, καλύπτοντας πολλές διαφορετικές κατηγορίες βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά, μπαταρίες, πλαστικά, υφάσματα, προϊόντα εξόρυξης, κα.), αλλά και θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης γενικότερα (π.χ. κλιματική αλλαγή, επικινδυνότητα, απόβλητα και φυσικές καταστροφές, κα.).

Το συνέδριο CRETE 2025 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, παρουσίαση καινοτομιών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας και των δημοσίων φορέων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής / εγγραφής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου : https://hwm-conferences.tuc.gr