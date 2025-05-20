Στο Ηράκλειο το Σάββατο ο τελικός του κυπέλλου Κ19 της Super League

Το απόγευμα του προσεχούς Σαββάτου (24/05, 17:00) θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου Super League K19, στο γήπεδο του ΟΦΗ “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”. Αντίπαλες θα είναι οι ομάδες Κ19 του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Η Super League διοργανώνει για πρώτη φορά το κύπελλο Super League Κ19, ενώ στον τελικό θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Video Assistant Referee (VAR).

Η διάρκεια του τελικού είναι 90 λεπτά, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση. Αν και μετά την παράταση το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια ομάδα θα προκύψει από τη διαδικασία των πέναλτι.

Ανακοίνωση:

«Η Super League εκφράζει τις ευχαριστίες της στον ΟΦΗ, τη Διοίκηση, τα στελέχη, και το προσωπικό της ομάδας, τόσο για την παραχώρηση του γηπέδου “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”, όσο και για την αρωγή στην προετοιμασία του Τελικού Κυπέλλου Super League K19.»