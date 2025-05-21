Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη αυγοσαλάτα

Την αυγοσαλάτα μπορούμε να τη φτιάξουμε έτσι ώστε να σερβιριστεί συνοδεύοντας το κυρίως πιάτο, αλλά είναι και μια καλή επιλογή για πρωινό σάντουιτς. Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να μπει κατευθείαν στο ψωμί ως γέμιση, ενώ αν τη σερβίρετε ως σαλάτα στο μπορείτε να τη φτιάξετε από το πρωί.

Υλικά

8 αυγά βρασμένα

1 ματσάκι με φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένο

2κ.σούπας μουστάρδα

2κ. σούπας μαγιονέζα

λίγο ελαιόλαδο

4 σουρίμι καβουριού

αλάτι

πιπέρι

άνιθος

αγγούρι τουρσί (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζετε τα βρασμένα αυγά και τα λιώνετε με το μηχάνημα του πουρέ.

Προσθέστε κομματάκια από σουρίμι καβουριού.

Ρίξτε τη μουστάρδα, τη μαγιονέζα, το κρεμμυδάκι, το αγγούρι τουρσί, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύεται πολύ καλά και βάζετε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες πριν σερβίρετε.

Γαρνίρετε με άνηθο και σερβίρεται τη σαλάτα στο τραπέζι.

Πηγή: bovary,gr

