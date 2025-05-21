ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 19:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη αυγοσαλάτα
αυγοσαλάτα, αυγό, γεύμα
clock 00:05 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την αυγοσαλάτα μπορούμε να τη φτιάξουμε έτσι ώστε να σερβιριστεί συνοδεύοντας το κυρίως πιάτο, αλλά είναι και μια καλή επιλογή για πρωινό σάντουιτς. Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να μπει κατευθείαν στο ψωμί ως γέμιση, ενώ αν τη σερβίρετε ως σαλάτα στο μπορείτε να τη φτιάξετε από το πρωί.

Υλικά

8 αυγά βρασμένα

1 ματσάκι με φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένο

2κ.σούπας μουστάρδα

2κ. σούπας μαγιονέζα

λίγο ελαιόλαδο

4 σουρίμι καβουριού

αλάτι

πιπέρι

άνιθος

αγγούρι τουρσί (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζετε τα βρασμένα αυγά και τα λιώνετε με το μηχάνημα του πουρέ.

Προσθέστε κομματάκια από σουρίμι καβουριού.

Ρίξτε τη μουστάρδα, τη μαγιονέζα, το κρεμμυδάκι, το αγγούρι τουρσί, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύεται πολύ καλά και βάζετε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες πριν σερβίρετε.

Γαρνίρετε με άνηθο και σερβίρεται τη σαλάτα στο τραπέζι.

Πηγή: bovary,gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με σάλτσα μελιού

Τι θα φάμε σήμερα; Παραδοσιακή ισπανική ομελέτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυγά Σαλάτα Άνηθος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis