Τι θα φάμε σήμερα; Παραδοσιακή ισπανική ομελέτα

Η ομελέτα στο φούρνο είναι ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά. Σήμερα θα φτιάξουμε την παραδοσιακή ισπανική συνταγή με έξτρα δόση πατάτας!

Υλικά

2 κουτ. της σούπας ελαιόλαδο



3 μεγάλες πατάτες ξεφλουδισμένες και κομμένες σε ροδέλες



1 μεσαίο κρεμμύδι, λιωμένο



1/2 φλιτζάνι τυρί Παρμεζάνα



4 αβγά χτυπημένα

Εκτέλεση

Αρχικά, προθερμαίνεις το φούρνο στους 200 βαθμούς C και χτυπάς τα αβγά σε ένα μπολ.



Σε ένα τηγάνι, ρίχνεις αρχικά το ελαιόλαδο και το αφήνεις να κάψει.



Προσθέτεις τις πατάτες και τις τηγανίζεις περίπου για 15 λεπτά, φροντίζοντας να τις γυρίζεις και από τις δύο πλευρές.



Μειώνεις τη φωτιά στο μισό και προσθέτεις τα κρεμμύδια.



Αλατοπιπερώνεις και ολοκληρώνεις με τα αβγά.



Αφήνεις το μείγμα σου να “δέσει” για 2 -3 λεπτά.



Τοποθετείς το τηγάνι στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνεις για περίπου 10 λεπτά.



Αφαιρείς από το φούρνο και τρίβεις από πάνω την παρμεζάνα. Ψήνεις ξανά για 3 λεπτά.

Πηγή: govastileto.gr

