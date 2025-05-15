Τι θα φάμε σήμερα; Πολίτικες γεμιστές πιπεριές, με σταφίδες, κουκουνάρι και δυόσμο

Μια εγγυημένη συνταγή για το απόλυτο οικογενειακό φαγητό του ελληνικού τραπεζιού που μας θυμίζει ότι επιτέλους έρχεται το καλοκαίρι.

Δεν υπάρχει άλλο φαγητό που να είναι τόσο συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι όσο τα γεμιστά. Ευτυχώς, το ήπιο κλίμα της χώρας μας και η αφθονία υλικών που συναντάμε στην αγορά μας επιτρέπουν να τα φτιάχνουμε και να τα απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Κι αν μέσα στο καταχείμωνο μας φαίνεται λίγο παράταιρο να μαγειρέψουμε γεμιστά, η καρδιά της άνοιξης την οποία διανύουμε τώρα είναι μια καλή περίοδος να ξεκινήσουμε να φουρνίζουμε το συγκεκριμένο φαγητό.

Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, ακόμα και πατάτες είναι τα λαχανικά που συνήθως χρησιμοποιούμε ενώ εκτός από το ρύζι και την ψίχα των λαχανικών αυτών στη γέμιση συχνά μπαίνει και κιμάς. Κάποιες παραλλαγές περιέχουν πλιγούρι, τραχανά ή κινόα, ενώ κυκλοφορούν συνταγές που περιλαμβάνουν ακόμα και τυριά ή θαλασσινά. Ωστόσο, μια πολύ ξεχωριστή πρόταση είναι αυτή που έρχεται από την πολίτικη κουζίνα η οποία προσθέτει στα κλασσικά γεμιστά τρία υλικά που κυριολεκτικά τα απογειώνουν: σταφίδες, κουκουνάρι και φρέσκο δυόσμο.







Υλικά για 4 άτομα﻿

2 πράσινες πιπεριές, στρογγυλές

2 κόκκινες πιπεριές, στρογγυλές

2 κίτρινες πιπεριές, στρογγυλές

2 πορτοκαλί πιπεριές, στρογγυλές

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο





Για τη γέμιση﻿

2 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη

8 κ.σ. ρύζι Καρολίνα

2 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα στον τρίφτη

2 κ.σ. κουκουνάρι, καβουρδισμένο

2 κ.σ. μαύρες σταφίδες

1 μάτσο φρέσκο δυόσμο, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις. Με ένα μικρό κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τα καπάκια από όλες τις πιπεριές, από τη μεριά με το κοτσάνι. Καθαρίζουμε το εσωτερικό τους από τα σπόρια και τις λευκές μεμβράνες, τις τοποθετούμε σε ένα ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε εσωτερικά. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά της γέμισης, εκτός από το ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε καλά και ανακατεύουμε. Με μεγάλο κουτάλι γεμίζουμε τις πιπεριές με τη γέμιση, κατά τα ¾ ώστε να υπάρχει περιθώριο περίπου 2 εκ. από το χείλος και να μην διαλυθούν και ξεχειλίσουν όταν φουσκώσει το ρύζι στο ψήσιμο. Σκεπάζουμε με τα καπάκια, προσθέτουμε 2 φλιτζάνια νερό στο ταψί και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και να ροδίσουν από πάνω οι πιπεριές.

Tips



- ﻿Ιδανικά αφήνουμε το φαγητό για τουλάχιστον 1 ώρα να χλιάνει και ύστερα σερβίρουμε. Η καλύτερη στιγμή βέβαια για να απολαύσουμε τα γεμιστά είναι κατευθείαν από το ψυγείο, την επόμενη μέρα που έχουν μείνει κάποιες ώρες, έχουν σφίξει και έχουν βγάλει όλα τους τα αρώματα και τις γεύσεις.



- Απολαύστε τα με μπόλικη φέτα και φρέσκο προζυμένιο ψωμί, τους πάνε τέλεια.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παιχνίδια Εκδίκησης: H Mάγια θέλει να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα

Λίτσα Πατέρα: «Δεν πίστευα στα 4 λεπτά που είχα να μιλήσω στην τηλεόραση»