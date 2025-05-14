Λίτσα Πατέρα: «Δεν πίστευα στα 4 λεπτά που είχα να μιλήσω στην τηλεόραση»

Η Λίτσα Πατέρα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σου Σου και αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη τηλεοπτική της επιστροφή.

«αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι το να είμαι σε μια εκπομπή γιατί θέλω πραγματικά να οργανωθεί αυτό που κάνω το οποίο το αγαπώ και το πιστεύω. Δεν πίστευα στα 4 λεπτά που είχα να μιλήσω στην τηλεόραση. Θα δούμε, θα δείξει».

«Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι περίπου τα μέσα Ιουνίου, είναι λίγο τα πράγματα αντιφατικά για να κλείσουν συμφωνίες οι παρουσιαστές. Οπότε… με προσοχή», είπε η αστρολόγος.

Τι είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη; «Με τον Γιώργο Παπαδάκη είμαστε φίλοι τόσα χρόνια και αν αποφάσισε να σταματήσει την πρωινή εκπομπή, που και αυτός αγαπούσε και αγαπά πάρα πολύ τη δουλειά του, σημαίνει ότι πραγματικά έρχεται στη ζωή μας μια στιγμή που λέει «θέλω να αλλάξω, να κάνω κάτι άλλο». Πιστεύω ότι δεν θα μείνει όμως έτσι ο Γιώργος, γιατί είναι και εκείνος σαν εμένα, θα έχει κάτι άλλο να κάνει σίγουρα και εύχομαι να του πάει καλά»

