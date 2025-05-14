ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 01:27
Παιχνίδια Εκδίκησης: H Mάγια θέλει να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα
clock 17:00 | 14/05/2025
Παιχνίδια εκδίκησης: Τετάρτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 45: Η Μαρίνα θυμώνει πολύ με τη Μάγια που γέμισε ενοχές τον Κωστή και τσακώνεται με τον Άγη. Ο Άγης λέει στη Μάγια πως δεν έπρεπε να ανακατευτεί, αλλά η Βάνα παίρνει το μέρος της.

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος θέλει να μάθει γιατί η Βάνα βρίσκεται με τον Στέφανο και τι ετοιμάζει πίσω από την πλάτη του.

Η Στέλλα μιλάει με τη Μάγια, βάζει τα πράγματα στη θέση τους και αποκαθιστά τη σχέση τους.

Ο Άγης σκέφτεται να πουλήσει το σπίτι της μητέρας του, πριν φύγουν πάλι για Μαδρίτη.

Η Χρύσα προσπαθεί να πείσει την Κλέλια να μιλήσει στον Διονύση για την εγκυμοσύνη.

Η Μάγια μαθαίνει από τη Ντόρα πως οι γονείς της βλέπουν σύμβουλο γάμου και προβληματίζεται. Προσπαθεί να κάνει τη Βάνα να της ανοιχτεί και ενώ η Βάνα στην αρχή αντιστέκεται, στο τέλος της εξομολογείται πως δεν θέλει να είναι άλλο με τον Μάρκο.

Η Μάγια, στενοχωρημένη, τσακώνεται με τον πατέρα της και λέει στον Άγη πως θέλει να γυρίσουν στην Ελλάδα. 

