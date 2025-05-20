Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με σάλτσα μελιού

Υλικά

1 κιλό μπούτια κοτόπουλου, χωρίς κόκαλα και δέρμα

Για τη μαρινάδα:

2 κ. σ. σησαμέλαιο

2 κ. σ. σόγιας

2 κ. σ. μέλι

1 κ. σ. ξύδι ρυζιού χωρίς καρύκευμα

1 κ. σ. πάστα τζίντζερ (ή φρέσκο τζίντζερ)

Από 1/2 κ. γλ. σκόρδο σε σκόνη, κρεμμύδι σε σκόνη, τσίλι σε σκόνη, πάπρικα και αποξηραμένη ρίγανη

Αλάτι κατά βούληση

Για τη σάλτσα για το σερβίρισμα:

2 κ. σ. καβουρδισμένο σησαμέλαιο

2 κ. σ. σόγια

2 κ. σ. μέλι

1 κ. σ. πάστα τζίντζερ

Από 1/2 κ. γλ. σκόρδο σε σκόνη, κρεμμύδι σε σκόνη, πάπρικα, τσίλι σε σκόνη και αποξηραμένη ρίγανη

Εκτέλεση

Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα κομμάτια κοτόπουλου και μεταφέρετε τα σε μια σακούλα τροφίμων που κλείνει καλά.

Σε ένα μικρό μπολ, χτυπήστε καλά όλα τα υλικά της μαρινάδας και στη συνέχεια ρίξτε τα στη σακούλα με το κοτόπουλο.

Τοποθετήστε τη σφραγισμένη σακούλα στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά ή μέχρι και όλη τη νύχτα.

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς ή το air fryer στους 180. Τοποθετήστε το κοτόπουλο σε ένα ταψί και ψήστε το για 17- 20 λεπτά ή τηγανίστε το στον αέρα για 12 λεπτά.

Όση ώρα ψήνεται το κοτόπουλο χτυπήστε όλα τα υλικά για τη σάλτσα σε ένα μικρό ποτήρι και δοκιμάστε για να δείτε αν χρειάζεται να προσαρμόσετε κάτι.

Γαρνίρετε το μαγειρεμένο κοτόπουλο με τη σάλτσα και λίγο καβουρδισμένο σουσάμι και σερβίρετε.

Πηγή: newsbeast.gr

