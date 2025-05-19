Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με γαρίδες

Υλικά

1 1/2 κιλό γαρίδες καθαρισμένες, ξεφλουδισμένες και μαγειρεμένες



1/3 φλ. τσαγιού μαγιονέζα



3 κ. σ. σάλτσα σόγιας



3 κ. σ. μη αρωματισμένο ξίδι ρυζιού



2 κ. σ. καβουρδισμένο σησαμέλαιο



2 κ. σ. ελαιόλαδο



1/2 κ. γλ. ψιλοκομμένο φρέσκο τζίντζερ



1/4 κ. γλ. ζάχαρη



3 καρδιές μαρουλιού, ψιλοκομμένες



2 αβοκάντο, σε κύβους



2 αγγούρια, σε λεπτές φέτες



1/4 φλ. τσαγιού κρεμμυδάκια σε λεπτές φέτες



Λευκό ή/και μαύρο σουσάμι, για το σερβίρισμα



Φέτες λάιμ, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ανακατέψτε τη μαγιονέζα, τη σάλτσα σόγιας, το ξύδι, τα έλαια, το τζίντζερ και τη ζάχαρη σε ένα μεγάλο μπολ.



Προσθέστε τις γαρίδες και το μαρούλι και ανακατέψτε για να καλυφθούν καλά.



Προσθέστε αβοκάντο, αγγούρια και κρεμμυδάκια και πασπαλίστε με σουσάμι.



Σερβίρετε με φέτες λάιμ.

Πηγή: govastileto.gr

