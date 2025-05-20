Τα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας από ερωτική έχει μετατραπεί σε τυπική!

Αν βρίσκεσαι σε μακροχρόνια σχέση συγκατοίκησης ή σε γάμο, μάλλον έχεις αναρωτηθεί ορισμένες φορές μήπως ως ζευγάρι δεν έχετε και πολύ μέλλον. Φυσικά, κάθε σχέση που αντέχει στον χρόνο έχει τα πάνω και τα κάτω της, τις περιόδους εκείνες που νιώθεις ότι έχετε απομακρυνθεί πολύ, ότι ίσως δεν είστε πια αυτοί που ήσασταν κι ότι ο έρωτας έχει τελειώσει.

Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά ο έρωτας πράγματι κάποτε τελειώνει. Όλη αυτή η αναστάτωση, που στην ουσία είναι ένα ορμονικό πάρτι του εγκεφάλου μας, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα – το λένε οι επιστήμονες, το δείχνει και η ίδια η ζωή καθημερινά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει και η συντροφική-ερωτική σχέση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαθεί το συναισθηματικό δέσιμο, η διασκεδαστική συνύπαρξη, τα κοινά όνειρα και η αγάπη.

Τα περισσότερα ζευγάρια που ζουν ευτυχισμένα –ή, έστω, ικανοποιημένα– μαζί θα χρειαστεί κάποιες φορές στην κοινή τους ζωή να επαναδιαπραγματευθούν τα δεδομένα της σχέσης τους και να αναδιατυπώσουν το άγραφο συμβόλαιο που τα ενώνει.

Προκειμένου να ισορροπήσουν, κάποια θα αναζητήσουν την αποφόρτιση και το εκ νέου δέσιμο στο χιούμορ (συνήθως τα μεγαλύτερα). Άλλα θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν άσβεστη τη σεξουαλική τους ζωή. Όλα όμως θα έχουν την επιθυμία να εξακολουθήσουν να είναι μαζί.

Τι γίνεται στις περιπτώσεις που η απόσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο; Πώς θα καταλάβεις αν η σχέση δεν είναι πλέον ερωτική, αλλά φιλική; Πότε έχετε γίνει δύο απλοί συγκάτοικοι; Πρόσεξε τα παρακάτω σημάδια, εφόσον συμβαίνουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και ισχύουν όλα μαζί ταυτόχρονα.

1. Δεν έχετε κοινούς στόχους

Κάποτε θέλατε να κάνετε μαζί ταξίδια, να μαζέψετε χρήματα για να αγοράσετε ένα σπίτι, να δουλέψετε μαζί στο εξωτερικό, ίσως και να αποκτήσετε παιδιά. Όταν έχετε κοινούς στόχους, όνειρα και σχέδια, είστε πιο κοντά ως ζευγάρι. Τι γίνεται όμως αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν μοιράζεστε πλέον κανένα όνειρο και στόχο; Μπορεί για παράδειγμα να σκέφτεστε την επαγγελματική σας εξέλιξη και την αξιοποίηση των χρημάτων σας με διαφορετικούς τρόπους, που δεν περιλαμβάνουν ο ένας τον άλλον.

2. Έχει χαθεί η συναισθηματική υποστήριξη

Στις δύσκολες στιγμές, ο πρώτος που θα σε στηρίξει συναισθηματικά είναι ο/η σύντροφός σου. Αν όμως επιστρέφεις στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα ελπίζοντας ότι κάποιος θα σε αγκαλιάσει ή –έστω– θα σε ακούσει προσεκτικά, και αντ’ αυτού εισπράττεις ένα άκυρο σχόλιο, τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι σαν τα συναισθήματά σου να μην έχουν σημασία πια για τον/τη σύντροφό σου.

3. Δεν διασκεδάζετε μαζί

Το να χαθεί περιστασιακά η χαρά και η κοινή διασκέδαση δεν είναι σπάνιο μέσα σε μια σχέση που μετράει πολλά χρόνια συμβίωσης. Το να εκλείψει όμως εντελώς σηματοδοτεί αγεφύρωτο χάσμα. Αν όλα φαίνονται βαρετά, χωρίς χαρά ή συγκίνηση δίπλα του/της, αν απλώς διεκπεραιώνετε δουλειές και υποχρεώσεις, και δεν μπορείτε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που διασκεδάσατε ή αισθανθήκατε χαρούμενοι που περάσατε χρόνο μαζί, μάλλον μοιάζετε με συγκάτοικους παρά με ζευγάρι.

4. Επικοινωνείτε μόνο για τα διαδικαστικά

Η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο συντρόφους πρέπει να είναι ουσιαστική, βαθιά και απαραίτητη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι έτσι κάθε μέρα. Αν οι συνομιλίες σας εστιάζουν μόνο στα πρακτικά και στα διαδικαστικά, στο ποιος θα πάρει το παιδί από το μάθημα, ποιος θα πληρώσει τους λογαριασμούς και ποιος θα ποτίσει τα λουλούδια, αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζετε ο ένας τον άλλο σαν συγκάτοικο.

5. Έχετε σπάνιες ή καθόλου σεξουαλικές επαφές

Το σεξ σε μία σχέση είναι σημαντικό, αυτό είναι γνωστό. Εννοείται ότι μπορεί να περάσεις φάσεις απομάκρυνσης και ψυχρότητας μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, το να χαθεί όμως το σεξ εντελώς ή να σπανίζει δεν δείχνει κάτι καλό για τη σχέση. Η σωματική επαφή και η τρυφερότητα διαφοροποιούν μια σχέση. Ακόμη και μια αγκαλιά ή ένα χάδι που δείχνει ενδιαφέρον κάνει τη διαφορά.

6. Έχετε ξεχωριστές ζωές

Αυτό είναι μάλλον το τελευταίο και πιο ευδιάκριτο στάδιο απομάκρυνσης ενός ζευγαριού. Και, τώρα που το ξανασκέφτομαι, είναι αρκετό από μόνο του για να σηματοδοτήσει τη λήξη μιας ερωτικής σχέσης.

Οι καθημερινές σας ρουτίνες και τα πράγματα που σας αρέσει να κάνετε δεν έχουν πλέον σημεία επαφής. Οι μέρες περνούν χωρίς να μιλάτε πολύ ή να μοιράζεστε πράγματα. Βλέπετε ο ένας τον άλλο στο σπίτι, αλλά η ζωή μοιάζει σαν να περπατάει ο καθένας στο δικό του μονοπάτι. Είναι σαν να ζεις το δικό σου ταξίδι, ακόμα κι όταν είστε μαζί.

