Sex toys: Συμβουλές για να τα χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια

Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγιεινή των sex toys όταν τα χρησιμοποιείς. Η αμέλεια του κατάλληλου καθαρισμού, αποθήκευσης και συντήρησης μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία και να μειώσει ακόμα και τον χρόνο ζωής του.

Διάβασε παρακάτω βασικές οδηγίες που θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τα sex toys σου ασφαλή και υγιεινά για καθημερινή χρήση.

1. Επιλογή υλικών που είναι ασφαλή για το σώμα: Ξεκίνα επιλέγοντας σεξουαλικά παιχνίδια κατασκευασμένα από υλικά που είναι ασφαλή για το σώμα, όπως σιλικόνη ιατρικής ποιότητας, ανοξείδωτο ατσάλι ή πλαστικό ABS. Απόφυγε τα πορώδη υλικά όπως το τζελ καουτσούκ, που μπορεί να συγκεντρώσει βακτήρια.

2. Διάβασε τις οδηγίες του κατασκευαστή: Ακολούθησε πάντα τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης του κατασκευαστή. Αυτές οι οδηγίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό και το σχέδιο.

3. Καθαρισμός πριν και μετά τη χρήση: Πλύνε τα sex toys με ζεστό νερό και ένα ήπιο, χωρίς άρωμα σαπούνι πριν και μετά από κάθε χρήση. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν ρωγμές ή περιοχές με υφή που μπορεί να παγιδεύσουν σωματικά υγρά.

4. Χρήση καθαριστικών παιχνιδιών: Επένδυσε σε ένα καθαριστικό για σεξουαλικά παιχνίδια σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο υλικό του παιχνιδιού σου. Αυτά τα καθαριστικά έχουν σχεδιαστεί για να απολυμαίνουν αποτελεσματικά χωρίς να προκαλούν ζημιές.

5. Αποφυγή σκληρών χημικών: Μη χρησιμοποιείς ποτέ λειαντικά καθαριστικά, οινόπνευμα ή οτιδήποτε περιέχει ισχυρές χημικές ουσίες (όπως χλωρίνη) στα ερωτικά σου παιχνίδια, καθώς μπορεί να αλλοιώσουν το υλικό και να προκαλέσουν ερεθισμό.

6. Σωστό στέγνωμα: Μετά τον καθαρισμό, άφησε το sex toy σου να στεγνώσει στον αέρα ή χρησιμοποίησε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια ή χαρτοπετσέτα. Βεβαιώσου ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το αποθηκεύσεις για να αποτρέψεις την ανάπτυξη μούχλας ή βακτηρίων.

7. Αποθήκευση: Αποθήκευσε τα sex toys σε καθαρό, στεγνό και δροσερό μέρος. Προτίμησε ατομικές σακούλες ή δοχεία αποθήκευσης για να αποτρέψεις την επαφή με άλλα παιχνίδια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις υλικού.

8. Συντήρηση μπαταρίας: Για παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρίες, αφαίρεσε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείς για να αποτρέψεις τη διάβρωση και τη διαρροή. Αποθήκευσε τις μπαταρίες χωριστά.

9. Τακτικός έλεγχος: Ανά διαστήματα, τσέκαρε τα σεξουαλικά σου παιχνίδια για τυχόν σημάδια φθοράς, όπως ρωγμές, αιχμηρές άκρες ή αλλοίωση του υλικού. Πέταξε τα κατεστραμμένα παιχνίδια αμέσως.

10. Χρήση προφυλακτικού: Η χρήση προφυλακτικών στα σεξουαλικά παιχνίδια μπορεί να διευκολύνει τον καθαρισμό και να παρέχει ένα επιπλέον στρώμα προστασίας, ειδικά αν μοιράζεσαι τα παιχνίδια σου με τον σύντροφό σου.

11. Προσωπική υγιεινή: Δώσε προτεραιότητα στην προσωπική υγιεινή πλένοντας τα χέρια σου πριν και μετά τη χρήση των σεξουαλικών παιχνιδιών για να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο μεταφοράς βακτηρίων.

12. Μοίρασμα με ασφάλεια: Εάν επιλέξεις να μοιραστείς τα παιχνίδια σου με άλλον, βεβαιώσου ότι είναι καθαρά και απολυμανμένα μεταξύ των χρήσεων. Χρησιμοποίησε ένα προφυλακτικό ή ένα παιχνίδι ειδικά σχεδιασμένο για κοινή χρήση.

