Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Εταιρεία Συγγραφέων
clock 20:54 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπεγράφη τη Δευτέρα (19/05/2025) στο παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Τζώρτζ 4, Αθήνα) διετές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή-ΔΗΓ-») και της Εταιρείας Συγγραφέων.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρύτανης, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, η Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, Καθηγήτρια Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, ενώ η Εταιρεία Συγγραφέων εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Ιωσήφ Βεντούρα, την Αντιπρόεδρο Έρι Σταυροπούλου και τη Γενική Γραμματέα Άννα Αφεντουλίδου.

Ο Σκοπός της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η προαγωγή του εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου των συμβαλλόμενων Φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μνημόνιο Συνεργασίας
