Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιμένει για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο George Clooney δηλώνει αποφασισμένος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα τα Νέα να συνεχίσει τον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, πράγμα για το οποίο έχει παρέμβει ήδη από το 2014.

«Θα επιστρέψουν. Το ξέρω. θα συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι να γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο ευαίσθητων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, σχετικά με την τύχη των μαρμάρων, που αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα και εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1817.

