Εθελοντική δράση καθαρισμού στον Καράβολα - Συνέλεξαν πάνω από 40 σακούλες με σκουπίδια

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, έστειλαν την Κυριακή 18/5 από το παραλιακό μέτωπο του Καράβολα, οι πολίτες που συμμετείχαν στην εθελοντική δράση καθαρισμού, την οποία διοργάνωσαν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, η Εθελοντική ομάδα "Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι", ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων, η μη κερδοσκοπική Οργάνωση MILETIA και το Χορευτικό Παραδοσιακό Εργαστήρι, με σύνθημα "Μία ώρα πιο κοντά στην αλλαγή".

Η πρωτοβουλία αυτή εξελίχθηκε σε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Περίπου 40 εθελοντές από όλο το Ηράκλειο, ένωσαν τις δυνάμεις τους, συλλέγοντας πάνω από 40 σακούλες σκουπίδια καθώς και διάφορα ογκώδη αντικείμενα, σε ένα μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαπραγμάτευτη, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της ζωής μας.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου -Χρονάκη, σε δήλωσή της τόνισε ότι επρόκειτο για μια πράξη συνείδησης και σεβασμού προς το δημόσιο χώρο που μας φιλοξενεί, ενώ ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη δράση επισημαίνοντας: «Όταν φροντίζουμε το περιβάλλον μας, φροντίζουμε την ποιότητα ζωής μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, με την παρουσία, την ενέργεια και το χαμόγελό τους. Η δύναμη του εθελοντισμού για άλλη μια φορά απέδειξε πως όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο – πιο καθαρό, πιο όμορφο, πιο ανθρώπινο».

