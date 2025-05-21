Η νέα θέση του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν είναι δικό μου πρόβλημα»

Εδώ και μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλούσε ότι απλώς θα αποχωρήσει από τις απογοητευτικές διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κάνει αυτό ακριβώς. Το βαθύτερο ερώτημα τώρα είναι αν εγκαταλείπει επίσης το τριετές σχέδιο της Αμερικής για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπως σημειώνουν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

Ο Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα πρέπει να βρουν μόνοι τους μια λύση στον πόλεμο, λίγες ημέρες αφότου είπε ότι μόνο ο ίδιος και ο Πούτιν έχουν τη δύναμη να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία. Και έκανε πίσω από τις δικές του απειλές να συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή εκστρατεία πίεσης που θα περιλάμβανε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με έξι αξιωματούχους που είχαν γνώση της συζήτησης. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν μια ιδιωτική συζήτηση, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ο απολογισμός τους ρίχνει φως στην απόφαση του Τραμπ να σηκώσει τα χέρια ψηλά όσον αφορά μια ειρηνευτική διαδικασία που προηγουμένως είχε υποσχεθεί να επιλύσει σε μόλις 24 ώρες. Και αν δεν αντιστρέψει και πάλι την πορεία του, οι εξελίξεις της Δευτέρας άφησαν τον Πούτιν ακριβώς με αυτό που ήθελε: όχι μόνο ένα τέλος στην αμερικανική πίεση, αλλά και τη δημιουργία ενός βαθέος ρήγματος στο εσωτερικό του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, μεταξύ των Αμερικανών και των παραδοσιακών Ευρωπαίων συμμάχων τους, οι οποίοι λένε ότι θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως σε κυρώσεις.

Για πολλούς, η απόφαση του κ. Τραμπ είχε προαναγγελθεί – πρώτα από τη φλογερή, τηλεοπτική συνάντησή του με τον κ. Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, στη συνέχεια από την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στο Κίεβο.

«Η πολιτική από την αρχή της διακυβέρνησης Τραμπ ήταν να ασκηθεί πίεση στο θύμα, την Ουκρανία, και όχι στον επιτιθέμενο, τη Ρωσία», έγραψε η Μπρίτζετ Α. Μπρινκ, η πρώην πρέσβειρα και επί μακρόν αξιωματούχος της Εξωτερικής Υπηρεσίας, αφού έφυγε από το Κίεβο τον περασμένο μήνα. «Η ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα δεν είναι καθόλου ειρήνη – είναι κατευνασμός».

Αλλά ο Τραμπ ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να επιτύχει ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα, επειδή ο Πούτιν απέρριψε τα ανοίγματά του. Ακόμα και όταν ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες της να κερδίσει πίσω όλα τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ρωσία -δύο από τα αιτήματα του Πούτιν- δεν ήταν αρκετό για να επιτύχει κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ, βέβαια, είναι συνήθως οπαδός της οικονομικής πίεσης: απειλεί συστηματικά με δασμούς και κυρώσεις εναντίον συμμάχων και αντιπάλων. Αλλά σε δήλωσή του στους New York Times, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι αυτό ήταν διαφορετικό. Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία για να συζητήσει τα ιδιωτικά τηλεφωνήματα του προέδρου, δήλωσε ότι οι πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα εμπόδιζαν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και ο πρόεδρος θέλει να μεγιστοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες για τους Αμερικανούς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αντέκρουσαν τους επικριτές επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που επιβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά την εισβολή του 2022, παραμένουν σε ισχύ, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

«Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξύπνησε σήμερα το πρωί, είχε πάνω του το ίδιο σύνολο κυρώσεων που είχε πάντα από την αρχή αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να λαμβάνει όπλα από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της.

Image

Ο Τραμπ, επέμεινε, «προσπαθεί να τερματίσει έναν αιματηρό, δαπανηρό πόλεμο που καμία πλευρά δεν μπορεί να κερδίσει».

Ωστόσο, το υπονοούμενο του τηλεφωνήματος του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους είναι ότι η εποχή των αμερικανικών δαπανών διπλωματικής ενέργειας, των νέων όπλων για την Ουκρανία και των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας φτάνει γρήγορα στο τέλος της. Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μήνυμα που έλαβαν από την κλήση ήταν ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν ότι οι ΗΠΑ θα τους ακολουθήσουν σύντομα για να ασκήσουν πρόσθετη οικονομική πίεση στον Πούτιν.

Για τον Τραμπ, αυτό είναι μια ανατροπή. Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους τελευταίους μήνες απείλησε με δασμούς και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν αυτή αρνιόταν να συμπράξει με την Ουκρανία στην κήρυξη μιας 30ήμερης, άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός.

«Εάν η κατάπαυση του πυρός δεν γίνει σεβαστή, οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις», έγραψε στο Truth Social στις 8 Μαΐου, μετά από ένα τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι. Επανέλαβε αυτή τη στάση σε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον καγκελάριο της Γερμανίας, όταν ταξίδεψαν στο Κίεβο πριν από 10 ημέρες και έθεσαν προθεσμία στον Πούτιν να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αλλά μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον κ. Πούτιν τη Δευτέρα, οι δεσμεύσεις αυτές εξανεμίστηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε, τόσο δημοσίως όσο και στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες, να δώσει συνέχεια στην απειλή αυτή.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί στα δημόσια σχόλιά του ότι το τηλεφώνημά του με τον Πούτιν έχει οδηγήσει σε ένα είδος ρήξης. Αλλά γρήγορα έγινε σαφές στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν είχε κάνει καμία παραχώρηση στον Τραμπ πέραν της διαπραγμάτευσης. Η Ρωσία το κάνει ήδη αυτό, αν και με μισή καρδιά, στέλνοντας μια κατώτερη ομάδα στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες με τους Ουκρανούς.

Ο Τραμπ είχε ως γνωστόν υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε 24 ώρες – παρουσιάζοντάς το ως εύκολη δουλειά για έναν αριστοτέχνη διαπραγματευτή. Έκτοτε ανακάλυψε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόταν και τώρα λέει ότι ήταν «λίγο σαρκαστικός» όταν διατύπωσε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Απογοητευμένος από την αργή πρόοδο και την αδιαλλαξία του Πούτιν, ο Τραμπ σκέφτηκε δημοσίως να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις. Και κατέστησε σαφές στην ανάρτησή του τη Δευτέρα ότι ήταν πρόθυμος να αποσύρει τις ΗΠΑ από τις συζητήσεις και να προχωρήσει σε επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία.

Οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου, όπως έγραψε ο Τραμπ, «θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών μόνο, επειδή γνωρίζουν λεπτομέρειες μιας διαπραγμάτευσης που κανείς άλλος δεν θα γνώριζε».

Στη συνέχεια στράφηκε σε αυτό που ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες πιστεύουν ότι είναι ο πραγματικός του στόχος: την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας.

«Η Ρωσία θέλει να κάνει μεγάλης κλίμακας ΕΜΠΟΡΙΟ με τις ΗΠΑ, όταν τελειώσει αυτό το καταστροφικό λουτρό αίματος και συμφωνώ», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τη Ρωσία να δημιουργήσει τεράστιες ποσότητες θέσεων εργασίας και πλούτου. Οι δυνατότητές της είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ».

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να μοιάζει η εξομάλυνση. Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ αποχώρησε από αρκετές σημαντικές συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών με τη Ρωσία και η τελευταία, η New START, η οποία περιορίζει τον αριθμό των διηπειρωτικών πυρηνικών όπλων που αναπτύσσει κάθε πλευρά, λήγει τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την αντικατάστασή της.

Αλλά ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τις αμερικανικές εταιρείες να επωφεληθούν από τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και τα ορυκτά σπάνιων γαιών, μεταξύ άλλων πιθανών τομέων επενδύσεων. Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του επιμένουν ότι καμία από αυτές τις συμφωνίες δεν μπορεί να γίνει πριν από μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν φαίνεται να κατανοεί την προθυμία του Τραμπ για εμπόριο και έχει κατευθύνει μεγάλο μέρος των συνομιλιών τους προς την πιθανή οικονομική σχέση, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες τη Δευτέρα και νωρίτερα φέτος. Ως αποτέλεσμα, η Ευρώπη κινείται τώρα προς νέες κυρώσεις και οι ΗΠΑ φαίνονται έτοιμες να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιδιώκοντας να προσπεράσουν την Ουκρανία και να καλλιεργήσουν μια ευρύτερη σχέση με τη Ρωσία.

Είναι ακριβώς το είδος της διάσπασης στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ που Πούτιν επιδιώκει να δημιουργήσει και να εκμεταλλευτεί εδώ και δύο δεκαετίες.

Την Τρίτη, η Βρετανία ανακοίνωσε ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά των στρατιωτικών, ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών τομέων της Ρωσίας, απαντώντας στις ρωσικές επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε σε συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν φάνηκε ποτέ να επενδύει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν αυτή αρνιόταν να συμμορφωθεί με την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Οι απειλές του, όπως είπε ο αξιωματούχος, φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό επιτελεστικές – οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στον σχεδιασμό νέων σημαντικών κυρώσεων.

Η διαφωνία μεταξύ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων σχετικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία θα κορυφωθεί πιθανότατα κατά τη διάρκεια δύο σχεδόν διαδοχικών συνόδων κορυφής: της Ομάδας των 7 στον Καναδά στα μέσα Ιουνίου και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ μία εβδομάδα αργότερα στη Χάγη. Η δεύτερη σύνοδος κορυφής, ειδικότερα, θα ασχοληθεί με τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της Ουκρανίας και τα βήματα για τον περιορισμό των ρωσικών δυνάμεων, ώστε να μην προκαλέσουν ένα πιο αδύναμο μέλος της ατλαντικής συμμαχίας – και θα δοκιμάσει αν ο Τραμπ θα έρθει σε βοήθεια αυτού του μέλους βάσει της συνθήκης του ΝΑΤΟ, καταλήγουν οι New York Times.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Παραδόθηκε ο σύντροφος της μητέρας που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών

Βενιζέλειο: Στον "αέρα" τα τακτικά χειρουργεία - Γρίφος χωρίς λύση οι ελλείψεις αναισθησιολόγων