Tom Cruise: "Θα κάνω ταινίες μέχρι τα 100 μου, δεν θα σταματήσω ποτέ"

Το νέο «Mission: Impossible» ενδέχεται να αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο του Τομ Κρουζ στον ρόλο του Ίθαν Χαντ, αλλά ο ηθοποιός φαίνεται πως δεν σκοπεύει να βάλει τέλος στην καριέρα του όπως δήλωσε στο Hollywood Reporter.

«Είχα πει ότι θα κάνω ταινίες μέχρι τα 80 μου. Τελικά, θα τις κάνω μέχρι τα 100 μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θα σταματήσω να κάνω ταινίες δράσης, δεν θα σταματήσω να κάνω δράμα, κωμωδίες, είμαι ενθουσιασμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς προετοιμάζεται για τις σκηνές δράσεις; «Υπάρχουν πολλά τελετουργικά πριν από τα ακροβατικά που με κρατούν ζωντανό. Εξαρτάται από το τι κάνω και από την προετοιμασία που χρειάζεται. Γίνεται πολλή σκέψη και είναι όλα πολύπλοκα και πολύ ενδιαφέροντα».

