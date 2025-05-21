Άγιος Έρωτας: Ο Παύλος πιέζει την Κατρίν να του παραχωρήσει το μαγαζί

Άγιος Έρωτας – Τετάρτη 21/05

Ο Πέτρος βρίσκει τη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο κλειδωμένους στο δωμάτιο, και οι υποψίες του φουντώνουν. «Τι συμβαίνει; Γιατί έχετε κλείσει την πόρτα;», ρωτάει για να πάρει την απάντηση από τη γυναίκα του: «Ηθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και για το πώς να τα διαχειριστώ και δεν ήθελα να μας ενοχλήσει κανείς».

Η Χλόη, για ακόμα μία φορά, δειλιάζει να του αποκαλύψει την αλήθεια και να απαλλαγεί πια από τα βαρίδια που της πάνε πίσω τη ζωή και την ευτυχία της.

Στο μεταξύ, ο Παύλος πιέζει την Κατρίν να του παραχωρήσει το μαγαζί, προσφέροντάς της σε αντάλλαγμα τον αμπελώνα, αλλά εκείνη αρνείται κατηγορηματικά. «Δεν πρόκειται να το κάνω. Δεν είναι προς το συμφέρον μου», του λέει.

Η Θάλεια, που ακούει τη συζήτησή τους, αρχίζει για πρώτη φορά να προβληματίζεται σχετικά με τις προθέσεις της Κατρίν.

Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος ετοιμάζει μια «έκπληξη» για τον πατέρα του, ως προγαμιαίο δώρο, ενώ ο πατέρας Νικόλαος ζητά την ευχή του παπα-Χαράλαμπου για να το σκάσει με τη Χλόη και του αποκαλύπτει πως είναι ο πραγματικός πατέρας του μικρού Κυριάκου. «Ο Θεός μάς ευλόγησε με ένα παιδί. Αν αυτό δεν είναι δώρο από εκείνον τότε ποιο είναι;», του αναφέρει.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν, η Καλλιόπη καταφέρνει επιτέλους να επικοινωνήσει με τον Παύλο και του ανακοινώνει πως κρατά αιχμάλωτο τον Αργύρη. Εκείνος της δίνει μια εντολή που ίσως σφραγίσει τη μοίρα του.

«Μην τον αφήσεις να το σκάσει. Τέλειωσέ τον. Με ακούς; Βρες τον τρόπο και κάν’ το», της λέει χωρίς να δέχεται καμία αντίρρηση επ’ αυτού.

