Λάκης Γαβαλάς: «Το GNTM έχει τελειώσει για τη Βίκυ Καγιά»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για το GNTM αλλά και τη Βίκυ Καγιά. Τον σχεδιαστή θα τον δούμε στην κριτική επιτροπή του ριάλιτι μόδας.

«Νομίζω ότι δεν είναι εφικτό να κάνει γκεστ η Βίκυ Καγιά στο GNTM. Η Βίκυ δεν μπορεί να έχει επαφές με αυτό το πράγμα, που έχει τελειώσει. Νομίζω είναι κοινή συναινέσει με το κανάλι. Η Βίκυ είναι μια θεά, είναι ένα υπέροχο κορίτσι, έχει κάνει ωραίους κύκλους στη ζωή της.

Βίκυ μου, εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούμε στον ίδιο κύκλο μαζί. Θα λείψεις πάρα πολύ! Κι εκείνη, ευγενέστατη, μου είπε καλή αρχή, μου ευχήθηκε και της είπα ότι πολύ θα ήθελα να είμαστε δίπλα δίπλα», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

