Η παρουσία του ΟΦΗ στο κύπελλο Ελλάδος 2024-25

Εν έτει 2025 ο ΟΦΗ έφθασε σε τελικού του κυπέλλου Ελλάδος για τρίτη φορά συνολικά και πρώτη μετά από 35 χρόνια. Σενγκέλια και Καραχάλιος δεν έχασαν παιχνίδι, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Τιάγκο Νους.

Η πρώτη φορά που αγωνίσθηκε ο ΟΦΗ σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος ήταν την αγωνιστική περίοδο 1986-1987. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Ηρακλή και κατέκτησε τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.

Η δεύτερη ήταν την αγωνιστική περίοδο 1989-1990. Αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό από τον οποίο ηττήθηκε με 4-2. Η τρίτη ήταν προ ημερών. Και πάλι αντίπαλος στον τελικό ο Ολυμπιακός και πάλι το τρόπαιο κατέληξε στους Πειραιώτες.

Συνολικά στον φετινό (2024-2025) θεσμό ο ΟΦΗ έδωσε οκτώ παιχνίδια. Πέντε νίκες – μία ισοπαλία και δύο ήττες ο απολογισμός του. Αναλυτικά η πορεία του στο κύπελλο Ελλάδος:

Φάση των “32” (μονός αγώνας)

25 Σεπτεμβρίου 2024: ΟΦΗ – Παναιτωλικός 2-1



(59′, 71′ Νους / 18′ Μάιντεβατς)

Φάση των “16”

30 Οκτωβρίου 2024: ΟΦΗ – Βόλος 3-1



(25′ Σαλσέδο, 78′ Νους, 81′ Σενγκέλια / 19′ Κόσζτα)

4 Δεκεμβρίου 2024: Βόλος – ΟΦΗ 1-0



(90′ Καλογερόπουλος)

Προημιτελική φάση

18 Δεκεμβρίου 2024: ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0



(8′ Φούντας, 10′ Νους, 33′ Γκονθάλεθ, 39′ αυτ. Κωστούλας, 83′ Θεοδοσουλάκης)

9 Ιανουαρίου 2025: Παναχαϊκή – ΟΦΗ 1-2



(53′ Μαντριγκάλ / 13′ Φαϊτάκης, 61′ Φούντας)

Ημιτελική φάση

26 Φεβρουαρίου 2025: Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 0-1



(24′ Φούντας)

2 Απριλίου 2025: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 1-1



(78′ Σίλβα / 10′ Μούμο Μουνιόθ)

Τελικός

17 Μαΐου 2025: ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-2



(9′ Ελ Κααμπί, 90+3′ Γιάρεμτσουκ)

Το απόλυτο σε συμμετοχές για Σενγκέλια και Καραχάλιο

Στο 64ο λεπτό του τελικού ο Καραχάλιος παραχώρησε τη θέση του στον Σενγκέλια. Σημαδιακή η αλλαγή καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές κατέγραψαν το απόλυτο σε συμμετοχές (οκτώ) στο φετινό κύπελλο, κάτι που τους φέρνει στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας όχι σε σύγκριση με τους συμπαίκτες τους στον ΟΦΗ, αλλά γενικότερα στη φετινή διοργάνωση.

Οι συμμετοχές των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ στο κύπελλο Ελλάδος 2024-2025:

8: Καραχάλιος, Σενγκέλια



7: Νέιρα, Μπάκιτς, Σαλσέδο, Φούντας, Νους



6: Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Σίλβα, Γιουνγκ



5: Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Αποστολάκης



4: Μαρινάκης, Θεοδοσουλάκης



3: Χριστόπουλος, Ριέρα, Κουτεντάκης, Ανδρούτσος



2: Μπρεσάν, Λέουις, Μπαΐνοβιτς



1: Φαϊτάκης

Χρόνος συμμετοχής (top-5)



1. Καραχάλιος 569′



2. Μπάκιτς 564′



3. Σίλβα 540′



-. Γκονζάλεθ 540′



-. Χριστογεώργος 540′

Η πρωτιά του Νους στη συνεισφορά σε γκολ

Εξαιρετική η παρουσία του Τιάγκο Νους στη διοργάνωση με τέσσερα τέρματα συν μία ασίστ στα επτά παιχνίδια που αγωνίσθηκε. Δείτε ποιοι πέτυχαν τα (δεκατρία, το ένα ήταν αυτογκόλ) τέρματα του ΟΦΗ και ποιοι μοίρασαν τις ένδεκα ασίστ:

Σκόρερ



1. Νους 4



2. Φούντας 3



3. Γκονθάλεθ 1



4. Σίλβα 1



-. Θεοδοσουλάκης 1



-. Φαϊτάκης 1



-. Σαλσέδο 1



-. Σενγκέλια 1

Ασίστ



1. Γιουνγκ 4



2. Σενγκέλια 1



-. Γκονθάλεθ 1



-. Νέιρα 1



-. Μπάκιτς 1



-. Χριστόπουλος 1



-. Νους 1



-. Αμπάντα 1