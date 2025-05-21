Ασκούμενοι Δικηγόροι Ηρακλείου: Ο Παναγιώτης Πρινιωτάκης πρόεδρος στο νέο Δ.Σ

Ο Παναγιώτης Πρινιωτάκης είναι ο πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 20.05.2025.
Κατά την συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2025 συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Ν.Δ.Η. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
