Κρήτη - ελαιόλαδο: Στα τάρταρα η τιμή του - Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών

Δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον των παραγωγών ελαιολάδου στην Κρήτη με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και κερδοφόρα για τους παραγωγούς.

Αυτή την περίοδο, μία τεράστια ποσότητα από την παραγωγή που υπήρξε φέτος βρίσκεται στις δεξαμενές των ελαιουργείων καθώς το ενδιαφέρον για το κρητικό ελαιόλαδο είναι ελάχιστο με συνέπεια οι παραγωγοί να μην το κόβουν και με την τιμή του σε πολλές περιοχές να βρίσκεται ακόμα και κάτω από τα τέσσερα ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρο Γαβαλά, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η τιμή του λαδιού είναι χαμηλή και σε αυτό ευθύνη έχουν όλοι όσοι κατέχουν όλα αυτά τα χρόνια θέσεις κλειδιά που, σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά δεν έχουν καταφέρει τίποτα και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να παραιτηθούν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣΗ, είναι αδιανόητο να φεύγει χύμα το ελαιόλαδο από την Κρήτη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει σύμπραξη δυνάμεων ώστε αυτό να αποτελέσει πια παρελθόν.

Μιλώντας για την συνάντηση που έγινε πρόσφατα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου δήλωσε απογοητευμένους λέγοντας πως δεν βγήκε τίποτα θετικό και πως το μόνο που ακούστηκε ήταν κούφια λόγια.

"Αυτό που θα πρέπει να γίνει" σημείωσε "είναι η Κρήτη να διαφοροποιηθεί και να βγουν μπροστά όλοι ώστε να σώσουμε το προϊόν που είναι πρώτο σε εξαγωγή".

Βασικός στόχος σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά είναι η δημιουργία του brand name "Κρήτη ΠΙΕ" δηλαδή πιστοποίηση ελαιολάδου, διότι μόνον έτσι θα πάμε μπροστά.

Για την φετινή χρονιά εκτίμησε ότι αυτή δεν θα εξελιχθεί θετικά για τους παραγωγούς και κάλεσε τον κόσμο να παράγει και να μην εγκαταλείψει τον κρητικό ελαιώνα.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ, στάθηκε τέλος στην ανάγκη δημιουργίας ενός κολοσσού στην Κρήτη μέσω το οποίο θα βρεθούν χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου που θα φύγουν τυποποιημένοι.

