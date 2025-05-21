Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Σοκ, οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση ότι βρέφος μόλις λίγων ωρών βρέθηκε τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, πεταμένο σε k;ado απορριμμάτων στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Πρόκειται για ένα νεογέννητο αγοράκι το οποίο η μητέρα του 33 ετών, το γέννησε σύμφωνα με πληροφορίες στην μπανιέρα του σπιτιού και στη συνέχεια αφού το έβαλε μαζί με τον πλακούντα μέσα στη σακούλα (βλέπε κεντρική φωτογραφία άρθρου), το πέταξε στον κάδο.

Την κατάσταση της 33χρονης και την αιμορραγία που είχε, αντιλήφθηκε επιστρέφοντας από την εργασία του ο σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι αγνοούσε πως η γυναίκα ήταν έγκυος.

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι φέρεται να είπε στις Αρχές ότι "είχε κοιλιά και τώρα δεν έχει"!

Μόλις οι διασώστες του ΕΚΑΒ αντιλήφθηκαν τι μπορεί να έχει συμβεί άρχισαν να αναζητούν το βρέφος το οποίο και τελικά εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων, 300 μέτρα μέτρα μακριά από το σπίτι όπου γεννήθηκε το αγοράκι.

(Απο την κινητοποίηση των Αρχών αργά το βράδυ της Τρίτης)

Οι προσπάθειες αναζήτησης ήταν κάτι παραπάνω από αγωνιώδεις με τον διασώστη του ΕΚΑΒ να μπαίνει κυριολεκτικά ολόκληρος μέσα στον κάδο προκειμένου να βγάλει το βρέφος από τη σακκούλα, αφού νωρίτερα είχε ακούσει το αδύναμο κλάμα του.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το νεογέννητο στο ΠΑΓΝΗ, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η γυναίκα που νοσηλεύεται φρουρούμενη. Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος είναι καλά στην υγεία του παρά τα όσα υπέστη αμέσως μόλις ήρθε στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το βρέφος νοσηλεύτηκε αμέσως στη Μονάδα Νεογνών και σήμερα το πρωί η κατάσταση του είναι ικανοποιητική. Οι διαταραχές που υπήρχαν έχουν βελτιωθεί και ευελπιστούμε ότι εντός ολίγων ημερών θα μπορέσει να βγει από τη Μονάδα Νεογνών» σημείωσε ο κ. Χαλκιαδάκης, ο οποίος για την 33χρονη μητέρα ανέφερε ότι νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική νοσοκομείου, επίσης σε καλή κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ήδη έχουν κινητοποιηθεί και οι κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για το μικρό αγοράκι.

Η νεαρή γυναίκα που γέννησε και πέταξε το μωρό στον κάδο συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας παιδοκτονίας.

